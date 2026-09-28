Fuerte granizada en Río Negro causó destrozos en techos de viviendas rurales y en parabrisas de 30 vehículos

Una fuerte granizada provocó daños en las chapas de Dolmenit de los techos en varios establecimientos rurales en el departamento de Río Negro.

Los vecinos de la zona aseguran que fue una cantidad de granizo con un volumen pocas veces visto en décadas.

En la estación de servicio de La Víbora en las rutas 2 y 24, el fenómeno meteorológico provocó daños en los parabrisas de unos 30 vehículos.

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Las autoridades de la Intendencia de Río Negro recorrieron los establecimientos rurales de zonas aledañas. El director de Obras, Waldo Vela, y la coordinadora del Cecoed, María José Porro, realizaron una constatación de los daños ocasionados.

Hay muchos vecinos afectados, aseguró Porro. La mayoría fueron daños en los techos, lo que tendrá prioridad. Además, de La Víbora hubo granizada en otras localidades del interior como Sarandí de Navarro y San Javier.

Vela habló de reforzar las cuadrillas, con equipos y materiales. Como tareas de anticipación a El Niño, desde la comuna ya se trabaja en Fray Bentos, Young y localidades del interior en la limpieza de zanjas y bocas de tormentas, pero la granizada fue una situación inesperada.

Los vecinos afectados hablaron sobre lo ocurrido durante el fenómeno. Hubo estampida de animales y un ternero murió por el granizo. Se cortó la luz y las cercas eléctricas no funcionaron. "Parecía una batalla campal, era un caos", aseguró.

En Paysandú, en pocas horas, cayeron 137,5 milímetros de lluvias, granizó y se desbordó el arroyo Sacra, con una importante y brusca crecida.

El director del Cecoed, Fernando González, dijo que es habitual que se dé esa situación, pero no con tanta cantidad de lluvias caídas. Varias familias fueron desplazadas con unas 60 personas afectadas.

Desde la madrugada del domingo, las autoridades relevan la zona para cuantificar los daños. Instalaron carpas del Ejército, donde fueron atendidas 16 personas de tres familias. Por la noche, mujeres y niños fueron trasladadas a un refugio más seguro.

González destacó la acción en conjunto del Cecoed, la Intendencia y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y se mantienen en alerta.