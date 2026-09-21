Temporal con voladura de techos y árboles caídos; los vientos llegaron a 113 km/h en Durazno

Un temporal ocurrido en Durazno el domingo dejó afectados en diversas zonas del departamento. Los vientos registraron rachas de 113 kilómetros por hora.

El coordinador de emergencias departamentales, Pablo Ávila, detalló que hubo voladura de techos con intervenciones en ocho viviendas en la ciudad de Durazno, una en Sarandí del Yí, dos en Blanquillo, dos en Carmen, en una casa deshabitada y un colegio en Carlos Reyles.

Además, hubo caída de columnas y árboles, donde debió intervenir personal de Bomberos y cuadrillas de la Intendencia de Durazno y de UTE. En varios caminos rurales se registró la caída de ramas y árboles sobre el tendido eléctrico y en varios puntos de la ruta 5, entre los kilómetros 200 y 219.

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En Rincón de los Tapes, un trabajador agrícola sufrió lesiones de entidad cuando pernoctaba en una vivienda contenedor. Actualmente, su estado es estable.

Una vecina de Durazno contó lo ocurrido en la noche del domingo, cuando una ráfaga de viento fuerte le voló el sobretecho de la cocina en momentos en que estaba junto a su familia.

En Rivera, se registraron diversas afectaciones tras el fuerte temporal ocurrido el domingo. Hubo árboles caídos y viviendas dañadas.

El coordinador del Cecoed local, Gustavo Guedes, indicó que hubo daños en distintas zonas del departamento. El primer llamado de emergencia ingresó al 911 a las 23 horas.

Una vecina de Lagos del Norte, con dos menores de 3 y 9 años a cargo, debieron ser evacuados de su vivienda por la caída de ramas de un árbol de gran porte. En Camino Carancho, dos grandes árboles cayeron sobre una casa, sin que se registraran lesionados. Además, la escuela de Cerrillada también sufrió daños.