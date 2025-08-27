Fueron revinculados 2400 estudiantes de los 5200 que estaban fuera del sistema educativo

ANEP logró la revinculación educativa de más de 200 estudiantes en agosto. Suman 2.419 de los 5.400 que se constató que estaban fuera del sistema.

El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, explicó que se trata de un problema que ya existía antes de la pandemia, pero que con ese escenario "empeoró muchísimo" y que "después no hemos tenido capacidad de respuesta".

"Por lo tanto tenemos que activar todas las políticas y las evidencias para lograr que los gurises vayan todos los días", señaló.

"Se sigue trabajando con la mitad no revinculada. Tenemos diferentes situaciones. Gurises que no volvían porque estaban o desmotivados o vinculados al mercado laboral", detalló sobre las características de los estudiantes que abandonan la educación.

