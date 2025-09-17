RECIBÍ EL NEWSLETTER
LO INFORMÓ EL VOCERO DE POLICÍA

Fueron localizadas y están "en perfectas condiciones" la madre y su hija ausentes desde el martes en Soriano

El vocero de la Policía de Soriano Rodrigo Castro informó que la madre de 21 años y su hija de 3, ausentes desde el martes de tarde, fueron localizadas “en perfectas condiciones”.

Rodrigo-Castro-vocero-policía-Soriano

La joven madre de 21 años que el martes de tarde se fue de su casa en Mercedes junto a su hija de 3 años, fue localizada este miércoles pasado el mediodía “en perfectas condiciones”, informó el vocero de la Policía de Soriano Rodrigo Castro.

La denuncia por la ausencia de ambas la había presentado el martes la madre de la joven, abuela de la niña.

Allí le dijo a la Policía que su hija había dejado “una carta de despedida, que se iba”, señaló el vocero de la Jefatura de Soriano.

registran cinco casos de violencia sexual por dia contra ninos y eso es la punta del iceberg, advierte jerarca
Registran cinco casos de violencia sexual por día contra niños y eso "es la punta del iceberg", advierte jerarca

El policía no quiso decir dónde fueron hallas ni las razones por las que la joven se fue con su hija. Dijo que esos datos forman parte de la investigación que llevan adelante.

“La niña está bien, en perfectas condiciones”, aseguró Castro, quien destacó que ambas recibieron atención médica, como indica el protocolo ante estos casos.

