CANELONES

Fueron condenados dos jóvenes por el crimen de un adolescente cuyo cuerpo apareció calcinado en Suárez

Christian Nahuel Gallo Wallace, de 26 años, y Kevin Aron Martínez Wallace, de 28 años, venían siendo buscados por la Policía como sospechosos del caso; cumplirán 12 y 10 años de prisión respectivamente.

requeridos-por-homicidio-en-suarez

Fueron condenados este viernes dos jóvenes que se encontraban detenidos por el crimen de un adolescente de 16 años ocurrido en Suárez, departamento de Canelones.

Christian Nahuel Gallo Wallace, de 26 años, fue condenado como autor penalmente responsable de dos delitos de homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego, en reiteración real con un delito de suministro de sustancias estupefacientes y un delito de lavado de activos en calidad de autor; deberá cumplir 12 años de penitenciaría.

Por otra parte, Kevin Aron Martínez Wallace, de 28 años, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en reiteración real con un delito de suministro de sustancias estupefacientes y un delito de lavado de activos en calidad de autor; cumplirá la pena de 10 años de prisión.

El caso

El hallazgo de la víctima se dio el miércoles 5 de noviembre, en la calle José Enrique Rodó y camino de Las Tropas, en jurisdicción de la Seccional 16 en Suárez, Canelones, informó la Jefatura en esa jornada.

El cuerpo estaba quemado. y el caso es investigado por Fiscalía a cargo del doctor Juan Álvez junto con el Departamento de Homicidios.

