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política y sociedad

Autoridades acuden al Cerro Norte este martes para mejorar el alumbrado público con el programa Más Barrio

La intervención incluye trabajos de iluminación, limpieza y mejoras en espacios públicos. Autoridades del gobierno y la Policía convocaron a la actividad.

Foto: Canal 10. En la mañana de este martes se observaban funcionarios cortando el césped cerca del lugar de la convocatoria.

Foto: Canal 10. En la mañana de este martes se observaban funcionarios cortando el césped cerca del lugar de la convocatoria.

Silvana Nieves, coordinadora Plan Más Barrio.

Alfredo Clavijo, subdirector de la Policía.

El gobierno realiza este martes una intervención de mejora del alumbrado público en Cerro Norte, en una nueva jornada del programa Más Barrio.

La convocatoria a la prensa fue sobre las 9:00 en Porto Alegre y Santín Carlos Rossi, donde se observaba a funcionarios cortando el césped cerca de una parada de ómnibus.

Se prevé ensanchar algunas calles y mejorar el saneamiento, dijo la coordinadora del Plan Más Barrio, Silvana Nieves. "Está muy contenta la gente, somos muy bien recepcionados", afirmó.

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COORDINADORA BARRIO

Silvana Nieves, coordinadora Plan Más Barrio.

En tanto, el subdirector de la Policía, Alfredo Clavijo, dijo que han sido retirados seis autos, partes de vehículos o chatarra que estaban abandonados en la calle.

“Lo que está permitiendo el programa es trabajar en equipo. Somos servidores públicos y tenemos que trabajar en equipo porque nosotros como Policía no podemos traer todas las soluciones. Ahora, juntos, podemos traer esas soluciones que necesita el barrio y más”, expresó Clavijo.

Hace tres semanas el programa comenzó en Cerro Norte: van cinco jornadas y habrá más durante esta semana, aseguró el subdirector. "Yo llegué hace 26 años acá y no podíamos entrar por (la calle) Porto Alegre. Esto tiene que permitir que lo que pasó sea algo que se cuente, pero que no se viva", agregó.

CLAVIJO NOTA

Alfredo Clavijo, subdirector de la Policía.

Más barrio

Entre los objetivos del plan se busca atender desigualdades en los barrios, escuchar a los vecinos y mejorar los entornos públicos, así como la vialidad y la iluminación.

Además, se realiza un censo de hogares para relevar la realidad de los vecinos y, a partir de esa información, proyectar políticas públicas. Los datos son procesados por el Ministerio de Desarrollo Social.

El programa Más Barrio está integrado por los ministerios del Interior, Desarrollo Social, Educación, Salud Pública y Vivienda.

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