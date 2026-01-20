RECIBÍ EL NEWSLETTER
"No se bajaron para asistirme"

Fue herida en el siniestro del que fugaron dos argentinos y le amputaron una pierna: "Me cambió la vida"

Verónica de los Santos afirmó que un siniestro "lo puede tener cualquiera" pero llamó a quienes participen en uno a que asistan a las víctimas. "Bajá, fijate si está lastimado", reclamó.

veronica-de-los-santos-victima-siniestro-argentinos

"Dentro de todo, algo de justicia se hizo. No me va a solucionar mucho pero es una tranquilidad igual de que por lo menos algo van a pagar parte del daño que me causaron. Es un accidente que lo puede tener cualquiera, pero bajá, fijate si está lastimado, si no está lastimado", dijo la mujer en diálogo con Subrayado.

El día del siniestro, Verónica iba con su hija, una niña. "Entrepararon, según los testigos, y siguieron. Arrancaron y siguieron. No se bajaron para asistirme, nada, para ver si había sido una persona, si había sido un animal, nada. Se fueron, salieron de Uruguay, volvieron a ingresar, y quedó todo en eso", relató.

Policía Caminera
Seguí leyendo

Murió conductor de tractor agrícola tras protagonizar siniestro en ruta 81, en San Antonio

"Venía en la ruta, caminando para mi casa, y cuando quise acordar sentí un golpe de atrás. Me acuerdo que giré y giré. Venía con mi nena, que tiene ocho años, la escuché gritar, la vi paradita, gracias a Dios no le pasó nada", recordó.

Los argentinos implicados fueron detenidos cuando intentaron ingresar nuevamente a Uruguay a través de Paysandú. El día del siniestro, salieron por el puente de Fray Bentos inmediatamente después del choque. Luego, fueron identificados por las autoridades como los responsables y este martes los imputaron por omisión de asistencia, con prohibición de salir del país sin autorización judicial y fijación de domicilio.

"Yo sí sufrí una herida muy grande en la pierna. A raíz de eso me la tuvieron que amputar. Es un proceso que me está costando pero la voy llevando bien, dentro de todo, con mucho apoyo, de mucha gente, todo, lo voy llevando bien. Me cuesta hablar, me ves entera a veces, pero cuando toco el tema me cuesta mucho porque me cambió la vida completamente. Me cambió el estilo de vida, mi rutina, mi trabajo", afirmó.

"Yo con la nena iba para todos lados, la escuela, el centro, todo, ahora eso no lo puedo hacer, tengo que depender siempre de alguien que me lleve, me traiga, me haga todo. Es una cosa que me cambió por completo la vida, se me arruinó prácticamente", sostuvo.

Temas de la nota

Lo más visto

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
TENSIÓN EN EUROPA

Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
fue detenido

Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF

Te puede interesar

Menor bajo el amparo del INAU está en CTI con sus vías respiratorias comprometidas tras incendio en hogar
TACUAREMBÓ

Menor bajo el amparo del INAU está en CTI con sus vías respiratorias comprometidas tras incendio en hogar
El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
Foto: AFP. Incendios sin control en Chile. video
GOBIERNO

Unos 40 bomberos uruguayos irán a Chile tras pedido de apoyo por incendios en Ñuble y Biobío, informó Orsi

Dejá tu comentario