Fue herida en el siniestro del que fugaron dos argentinos y le amputaron una pierna: "Me cambió la vida"

Verónica de los Santos sufrió un siniestro de tránsito el 5 de diciembre en Río Negro . Ese día, quienes la chocaron, que iban en un auto argentino, fugaron y fueron detenidos este lunes e imputados en las últimas horas . Verónica resultó grave y una de sus piernas le fue amputada.

"Dentro de todo, algo de justicia se hizo. No me va a solucionar mucho pero es una tranquilidad igual de que por lo menos algo van a pagar parte del daño que me causaron. Es un accidente que lo puede tener cualquiera, pero bajá, fijate si está lastimado, si no está lastimado", dijo la mujer en diálogo con Subrayado.

El día del siniestro, Verónica iba con su hija, una niña. "Entrepararon, según los testigos, y siguieron. Arrancaron y siguieron. No se bajaron para asistirme, nada, para ver si había sido una persona, si había sido un animal, nada. Se fueron, salieron de Uruguay, volvieron a ingresar, y quedó todo en eso", relató.

"Venía en la ruta, caminando para mi casa, y cuando quise acordar sentí un golpe de atrás. Me acuerdo que giré y giré. Venía con mi nena, que tiene ocho años, la escuché gritar, la vi paradita, gracias a Dios no le pasó nada", recordó.

Los argentinos implicados fueron detenidos cuando intentaron ingresar nuevamente a Uruguay a través de Paysandú. El día del siniestro, salieron por el puente de Fray Bentos inmediatamente después del choque. Luego, fueron identificados por las autoridades como los responsables y este martes los imputaron por omisión de asistencia, con prohibición de salir del país sin autorización judicial y fijación de domicilio.

"Yo sí sufrí una herida muy grande en la pierna. A raíz de eso me la tuvieron que amputar. Es un proceso que me está costando pero la voy llevando bien, dentro de todo, con mucho apoyo, de mucha gente, todo, lo voy llevando bien. Me cuesta hablar, me ves entera a veces, pero cuando toco el tema me cuesta mucho porque me cambió la vida completamente. Me cambió el estilo de vida, mi rutina, mi trabajo", afirmó.

"Yo con la nena iba para todos lados, la escuela, el centro, todo, ahora eso no lo puedo hacer, tengo que depender siempre de alguien que me lleve, me traiga, me haga todo. Es una cosa que me cambió por completo la vida, se me arruinó prácticamente", sostuvo.