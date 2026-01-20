RECIBÍ EL NEWSLETTER
RÍO NEGRO

Imputaron a dos argentinos que fugaron de un siniestro en diciembre y fueron detenidos este lunes en Migraciones

Luego del siniestro, huyeron inmediatamente a Argentina. Fueron detenidos este lunes, cuando intentaron ingresar al país nuevamente.

siniestro-de-transito-archivo

La Justicia imputó este martes a dos ciudadanos argentinos por su presunta responsabilidad penal en un siniestro de tránsito grave que ocurrió el 5 de diciembre en Río Negro.

El Juzgado de Young dispuso la formalización de la investigación sobre un hombre radicado en Entre Ríos, que era acompañado por una mujer, médica argentina. La investigación los ubica como presuntos autores de un delito de omisión de asistencia.

Les fueron establecidas medidas cautelares por 90 días, que los obliga a fijar domicilio en Uruguay y la prohibición de abandonar el país sin autorización de la Justicia. También le fue retenido el pasaporte al hombre de 58 años y la intimación a la médica para que entregue la documentación correspondiente. Además, se determinó el cierre de frontera para ambos, con prohibición de conducir vehículos motorizados para el hombre.

Imagen de archivo. 
Dos argentinos pretendían ingresar a Uruguay y se activó una requisitoria: el auto era buscado tras fuga en un siniestro

Una mujer y su hija menor resultaron lesionadas en el kilómetro 311 de ruta 3 y la víctima mayor sufrió la amputación de un miembro inferior derecho. En ese momento, el vehículo se dio a la fuga, tomando ruta 3, seguido por ruta 20 y cruzando la frontera por Fray Bentos, con destino a Concepción del Uruguay.

La investigación de la Policía de Río Negro permitió identificar al vehículo y se libró una requisitoria a todas las fronteras. El lunes fueron detenidos al intentar ingresar nuevamente a Uruguay a través de Paysandú. Migración advirtió la situación y comunicó a las autoridades.

Temas de la nota

