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DOS DELINCUENTES EXTRADITADOS

Fue extraditado desde Buenos Aires el segundo joven sospechoso del triple homicidio del Cerro a fines de mayo

Primero fue extraditado de Buenos Aires el joven de 18 años, quien ya fue imputado por la Justicia por el triple homicidio del Cerro. Ahora fue extraditado el segundo sospechoso, de 19 años.

El joven de 19 años, extraditado desde Buenos Aires, sospechoso del triple homicidio del Cerro.

El joven de 19 años, extraditado desde Buenos Aires, sospechoso del triple homicidio del Cerro.

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En las últimas horas fue extraditado de Buenos Aires el segundo sospechoso de cometer el triple homicidio del Cerro, el pasado 24 de mayo, en una casa de la esquina de Estados Unidos y Egipto.

Ahora fue extraditado el segundo sospechoso, un joven de 19 años, que ya está a disposición de la Fiscalía para determinar su participación en el triple crimen.

Foto: Subrayado.
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El operativo de traslado de ambos delincuente se hizo entre el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado, y el Departamento de Capturas Internacionales, junto a autoridades argentinas.

El caso

El triple homicidio ocurrió el domingo 24 de mayo, tarde en la noche, en la casa de la esquina de Estados Unidos y Egipto, en el Cerro.

Dos hombres y una mujer fueron asesinados. Uno de ellos tenía 29 años, cuatro antecedentes penales, el último de 2022 por receptación, y varias indagatorias de la Policía por hurto, rapiña y estafa.

La mujer asesinada tenía 35 años y cinco antecedentes penales, el último de 2024, según los datos que surgen de la investigación y a los que accedió Subrayado poco después del crimen. La tercera víctima, otro hombre, tenía 23 años.

Foto: el primero de los sospechosos extraditado desde Buenos Aires, de 18 años.

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