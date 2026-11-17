Nubel Cisneros prevé lluvias y tormentas durante todo este martes, mejorando desde el suroeste. El miércoles sigue inestable.
Martes con lluvias y tormentas aisladas durante todo el día, el miércoles mejora pero sigue inestable
Nubel Cisneros prevé lluvias y tormentas durante todo este martes, mejorando desde el suroeste. El miércoles sigue inestable. El detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad asociada a tormentas y lluvias aisladas. La tarde continuará húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y tormentas aisladas mejorando por el suroeste.
El miércoles se espera un inicio de jornada fresco a templado con restos de nubosidad en las primeras horas sobre la frontera noreste, manteniendo inestable la zona. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con nubosidad variable, y algo inestable nuevamente hacia la noche la zona costera.
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El jueves tendremos un inicio de jornada fresca con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado.
Martes 17
Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 29º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 18º
Miércoles 18
Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 29º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 18º
Jueves 19
Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 16º
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