Nubel Cisneros prevé lluvias y tormentas durante todo este martes, mejorando desde el suroeste. El miércoles sigue inestable.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad asociada a tormentas y lluvias aisladas. La tarde continuará húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y tormentas aisladas mejorando por el suroeste.

El miércoles se espera un inicio de jornada fresco a templado con restos de nubosidad en las primeras horas sobre la frontera noreste, manteniendo inestable la zona. En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso con nubosidad variable, y algo inestable nuevamente hacia la noche la zona costera.

El jueves tendremos un inicio de jornada fresca con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado. Martes 17 Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º Zona Sur: máxima 29º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 18º Miércoles 18 Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º Zona Sur: máxima 29º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 18º Jueves 19 Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º Zona Sur: máxima 29º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 16º

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