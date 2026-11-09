El expresidente de Paraguay Santiago Peña permanece detenido y una bóveda secreta que hallaron en su casa no pudo ser abierta

El expresidente de Paraguay Santiago Peña permanece en prisión preventiva por el escándalo bancario que lo involucra, mientras la Fiscalia y la Policía intentan abrir una bóveda de máxima seguridad tras un allanamiento en su mansión.

La justicia paraguaya dispuso la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña tras ser imputado por su presunta responsabilidad en una crisis bancaria que dejó a 3 millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos, lo que precipitó su renuncia y un juicio político por parte del Congreso.

El juicio político del viernes fue motivado por la disolución debido a problemas de insolvencia de Ueno Bank, del cual Peña era accionista hasta el 2025.

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Por esta causa Peña fue indagado por la Fiscalia General en Asunción por casi tres horas, donde poco después fue detenido.

Actualmente se encuentra en el Regimiento Escolta Presidencial. Alli tiene permitido recibir visitas y utilizar su teléfono celular durante su permanencia en el lugar. Esto responde a lo establecido en la disposición judicial, que contempla la condición de “libre comunicación”

Como parte de la investigación, se realizó un allanamiento a la residencia de verano del expresidente en San Bernardino. Allí los efectivos encontraron un bóveda secreta de extrema seguridad con tecnología israelí y reconocimiento del iris para abrirse.

Por tal motivo, los efectivos no pudieron abrirla aún. La Fiscalia y la Policía nacional evaluaban en las últimas horas hacer una detonación controlada para pode abrirla.

La bóveda cuenta con un sistema tecnológico de origen israelí que requiere códigos de acceso y múltiples verificaciones, incluyendo el reconocimiento del iris ocular del propietario, que aún no pudieron ser desbloqueadas.

La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay intervino al Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a más de 3 millones de clientes sin acceso a sus depósitos. La medida de intervención del banco provocó fuertes protestas en las calles que fueron repelidas por la policía.

En lugar de Peña asumió la Presidencia su vicepresidente Pedro Alliana, del Partido Colorado al igual que Peña.