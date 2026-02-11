RECIBÍ EL NEWSLETTER
A PRISIÓN POR 6 AÑOS

Fue detenido en episodio de violencia doméstica en terminal Río Branco y estaba requerido por rapiña a un súper

El hombre de 31 años fue condenado a seis años de cárcel por rapiña agravada por la pluriparticipación y uso de arma, porte de arma de fuego en lugares públicos y receptación.

terminal-rio-branco-anderes-omnibus

Policías del PADO de Montevideo intervinieron en un episodio de violencia doméstica en la terminal de Río Branco y detuvieron a un hombre de 31 años, que tenía un antecedente penal por el mismo delito.

Al registrarlo, supieron que el hombre estaba requerido por los investigadores de la Zona Operacional III de la Jefatura de Policía de Canelones, por haber rapiñado un supermercado, por lo tanto, fue detenido en la terminal.

La rapiña ocurrió el 4 de noviembre en un supermercado en Ciudad de la Costa. Este hombre ingresó con tres personas más al local usando cascos y con un revólver amenazaron a la empleada y al guarda de seguridad. Robaron y se fueron en dos motos.

Captura de imagen de transmisión de Cámara de Representantes. Javier Radiccioni, exdiputado del PN.
Seguí leyendo

Exdiputado Javier Radiccioni fue imputado por violencia doméstica; PN derivó el caso a Comisión de Ética

Los investigadores de Canelones lograron rastrear que ingresaron en un asentamiento en El Pinar y allí realizaron dos allanamientos donde encontraron ropa que usaron en la rapiña, celulares y una moto robada. Esos elementos sirvieron como evidencia.

Ahora, el hombre detenido en la terminal de Río Branco fue condenado por un delito de rapiña agravado por la pluriparticipación y uso de arma, otro de porte de arma de fuego en lugares públicos y un delito de receptación. Fue a la cárcel por seis años.

Temas de la nota

Lo más visto

Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor", anunció Nubel Cisneros
CUTI

Despidos en BASF: Cámara de Tecnologías de la Información apunta a un desfasaje de costos en Uruguay
CON ASIGNACIÓN O EN REDES DE COBRANZA

BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo
asentamiento LA FORTALEZA

Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
REUNIÓN ESTA SEMANA

MTSS citará a BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal en Uruguay

Te puede interesar

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14
EMPRESA APUNTA A CONFLICTIVIDAD

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14
BASF Global Business Services emitió un comunicado para explicar el proceso de reestructuración y despido de personal
"NO HABRÁ DESPIDOS INMEDIATOS"

BASF Global Business Services emitió un comunicado para explicar el proceso de reestructuración y despido de personal
Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
DESPIDOS EN URUGUAY

Situación de BASF preocupa al gobierno: Orsi sigue el tema de cerca y mantiene contacto directo con Castillo

Dejá tu comentario