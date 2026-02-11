Fue detenido en episodio de violencia doméstica en terminal Río Branco y estaba requerido por rapiña a un súper

Policías del PADO de Montevideo intervinieron en un episodio de violencia doméstica en la terminal de Río Branco y detuvieron a un hombre de 31 años, que tenía un antecedente penal por el mismo delito.

Al registrarlo, supieron que el hombre estaba requerido por los investigadores de la Zona Operacional III de la Jefatura de Policía de Canelones, por haber rapiñado un supermercado, por lo tanto, fue detenido en la terminal.

La rapiña ocurrió el 4 de noviembre en un supermercado en Ciudad de la Costa. Este hombre ingresó con tres personas más al local usando cascos y con un revólver amenazaron a la empleada y al guarda de seguridad. Robaron y se fueron en dos motos.

Los investigadores de Canelones lograron rastrear que ingresaron en un asentamiento en El Pinar y allí realizaron dos allanamientos donde encontraron ropa que usaron en la rapiña, celulares y una moto robada. Esos elementos sirvieron como evidencia.

Ahora, el hombre detenido en la terminal de Río Branco fue condenado por un delito de rapiña agravado por la pluriparticipación y uso de arma, otro de porte de arma de fuego en lugares públicos y un delito de receptación. Fue a la cárcel por seis años.