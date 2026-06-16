Uruguayo "experto en perforaciones" detenido en Buenos Aires junto a banda que pretendía robar dos bancos

Una banda de delincuentes pretendía robar dos bancos en la provincia de Buenos Aires, uno en Morón otro en Baradero, por medio de boquetes.

Estaba integrada por 12 personas. Medios argentinos indican que uno es expolicía de la Federal con antecedentes y otro un uruguayo especialista en perforaciones.

El día del golpe era el domingo pasado. Investigadores de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal llegaron a la información por medio de una denuncia y detuvieron el robo.

Seguí leyendo FBI dice que frustró un posible ataque contra un evento de UFC al que asistió Trump

El plan consistía en acceder a las bóvedas para robar lingotes de oro y dólares, y vaciar las cajas de seguridad por medio de boquetes realizados desde inmuebles linderos.

Los peritajes continuarán esta semana para establecer el grado de avance del plan y la eventual vinculación de la banda con otras organizaciones especializadas en este tipo de robos.