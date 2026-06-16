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DOCE DETENIDOS

Uruguayo "experto en perforaciones" detenido en Buenos Aires junto a banda que pretendía robar dos bancos

El plan consistía en acceder a las bóvedas para robar lingotes de oro y dólares, y vaciar las cajas de seguridad por medio de boquetes realizados desde inmuebles linderos en Morón y Baradero.

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Una banda de delincuentes pretendía robar dos bancos en la provincia de Buenos Aires, uno en Morón otro en Baradero, por medio de boquetes.

Estaba integrada por 12 personas. Medios argentinos indican que uno es expolicía de la Federal con antecedentes y otro un uruguayo especialista en perforaciones.

El día del golpe era el domingo pasado. Investigadores de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal llegaron a la información por medio de una denuncia y detuvieron el robo.

Foto: AFP. Donald Trump en evento de UFC.
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El plan consistía en acceder a las bóvedas para robar lingotes de oro y dólares, y vaciar las cajas de seguridad por medio de boquetes realizados desde inmuebles linderos.

Los peritajes continuarán esta semana para establecer el grado de avance del plan y la eventual vinculación de la banda con otras organizaciones especializadas en este tipo de robos.

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