Fue dado de alta Benjamín, el niño de 9 años que estuvo varios días en CTI luego de que una columna le cayera encima

Benjamín, el niño de 9 años que estuvo varios días en el CTI del Hospital Pereira Rossell luego de que una columna del alumbrado público le cayera encima, fue dado de alta en las últimas horas. Como consecuencia del accidente, perdió el bazo y tuvo una fractura expuesta con una laceración profunda en un muslo, indicó su familia.

El 20 de mayo, el pequeño estaba junto a su hermano Mateo, de 7 años, y su padre Enrique en un puesto ambulante de reparación de bicicletas en avenida Giannattasio y Buenos Aires, a la altura de la parada 14 de Lagomar, cuando un camión dobló y derribó una columna que cayó sobre ellos.

Subrayado fue hasta la casa de la familia y habló con Benjamín. Contento por volver a su casa con su familia, el pequeño manifestó: "tengo ganas de empezar la escuela", pero todavía está en recuperación y no puede recibir visitas. Agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes de su salud y a quienes ayudaron a la familia.

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Empieza el Mundial y Benjamín va a hinchar por Uruguay. El capitán de la selección, Fede Valverde, es su jugador favorito.

La familia difundió una cuenta bancaria para las personas que deseen colaborar con los gastos de la recuperación. Cuenta Mi Dinero N° 194 55 11 a nombre de María Pereira.

Los padres de Benjamín, María y Enrique, se refirieron a los cuidados que deberá tener el pequeño y los controles médicos, y agradecieron a las personas que se sumaron en apoyo a la familia y a los médicos que trataron a su hijo en el Pereira Rossell.