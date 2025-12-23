Fue dado de alta al niño de 3 años herido de bala en un ataque a una casa en Sayago

El niño de 3 años que resultó herido de bala durante un ataque contra la casa de su abuelo, en el barrio Sayago, fue dado de alta tras recibir atención médica, dijeron fuentes del caso a Subrayado.
El niño había sido alcanzado por un disparo durante un ataque contra la casa de su abuelo. La herida fue superficial y no revistió gravedad.
El crimen ocurrió en Bell esquina Clara, en la tarde de este lunes, cuando dos personas que iban en una moto dispararon varias veces contra la vivienda. Uno de los proyectiles alcanzó al niño y le provocó una herida superficial en el muslo derecho.
El menor fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde se constató que la lesión no revestía gravedad, sino que era un roce. Tras permanecer en observación, recibió el alta médica.
En el lugar del ataque trabajó Policía Científica, que realizó pericias en la escena, donde se encontraron casquillos. Los autores permanecen prófugos.
