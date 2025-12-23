RECIBÍ EL NEWSLETTER
Se recupera

Fue dado de alta al niño de 3 años herido de bala en un ataque a una casa en Sayago

El niño había sido alcanzado por un disparo durante un ataque contra la casa de su abuelo. La herida fue superficial y no revistió gravedad.

Foto: Subrayado. Escena del ataque en Sayago.

Foto: Subrayado. Escena del ataque en Sayago.

El niño de 3 años que resultó herido de bala durante un ataque contra la casa de su abuelo, en el barrio Sayago, fue dado de alta tras recibir atención médica, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

El crimen ocurrió en Bell esquina Clara, en la tarde de este lunes, cuando dos personas que iban en una moto dispararon varias veces contra la vivienda. Uno de los proyectiles alcanzó al niño y le provocó una herida superficial en el muslo derecho.

El menor fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde se constató que la lesión no revestía gravedad, sino que era un roce. Tras permanecer en observación, recibió el alta médica.

nino de tres anos con herida de bala luego de que dispararan a la casa de su abuelo en sayago
Seguí leyendo

Niño de tres años con herida de bala luego de que dispararan a la casa de su abuelo en Sayago

En el lugar del ataque trabajó Policía Científica, que realizó pericias en la escena, donde se encontraron casquillos. Los autores permanecen prófugos.

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
INUMET

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
pronóstico

Hay advertencia amarilla de Inumet por tormentas puntualmente fuertes: mirá en qué zonas
SAN JAVIER

"Si realmente existe la justicia, veremos justicia hoy", dijo Mary Zabalki, viuda de Roslik antes de conocer sentencia
Instituto Técnico Forense

Drogas incautadas en Uruguay: identifican cocaínas con hasta cinco ingredientes, incluido un antiparasitario veterinario
Sociedad

Actualizan advertencia por tormentas puntualmente fuertes para varios departamentos

Te puede interesar

Imputaron con prisión preventiva por 120 días al hombre que acosó en varias ocasiones a una mujer en Cordón video
CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

Imputaron con prisión preventiva por 120 días al hombre que acosó en varias ocasiones a una mujer en Cordón
Bomberos intervino en escape de amoníaco en fábrica de congelados; un trabajador sufrió quemaduras en vías respiratorias
EDISON Y YUCUTUJA

Bomberos intervino en escape de amoníaco en fábrica de congelados; un trabajador sufrió quemaduras en vías respiratorias
En lo que va del año, 451 personas fallecieron en siniestros de tránsito; la cifra supera a las víctimas de 2024 video
DATOS DE UNASEV

En lo que va del año, 451 personas fallecieron en siniestros de tránsito; la cifra supera a las víctimas de 2024

Dejá tu comentario