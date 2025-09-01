El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes un aviso especial a la población por tormentas fuertes y puntualmente severas.
Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes
En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo, advierte Meteorología.
A partir de la tarde del martes 2, una masa de aire húmeda e inestable comenzará a afectar la zona norte, este y parte del centro-sur del país, generando tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, advierte Meteorología.
En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.
Seguí leyendo
Gran parte del país bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes
El Inumet indica que las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche del miércoles 3, se prevén mejoras temporarias.
Temas de la nota
Lo más visto
advertencia meteorológica
Gran parte del país bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes
kilómetro 206, rocha
Accidente en ruta 9: murió el conductor de una moto tras chocar de frente con un auto
homicidio en montevideo
Mataron a tiros a un hombre de 32 años en Casavalle; buscan a un hombre en moto
las imágenes
Inédito: trasladaron por Montevideo una columna de 80 metros de largo y 400 toneladas de peso
en flor de maroñas
Dejá tu comentario