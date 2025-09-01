RECIBÍ EL NEWSLETTER
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes

En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo, advierte Meteorología.

tormenta-anoche-montevideo-foto-emiliano-gutierrez

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes un aviso especial a la población por tormentas fuertes y puntualmente severas.

A partir de la tarde del martes 2, una masa de aire húmeda e inestable comenzará a afectar la zona norte, este y parte del centro-sur del país, generando tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, advierte Meteorología.

En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Gran parte del país bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes

El Inumet indica que las condiciones tenderán a mejorar hacia la noche del miércoles 3, se prevén mejoras temporarias.

Temas de la nota

Lo más visto

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy
advertencia meteorológica

Gran parte del país bajo advertencia amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes
kilómetro 206, rocha

Accidente en ruta 9: murió el conductor de una moto tras chocar de frente con un auto
homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un hombre de 32 años en Casavalle; buscan a un hombre en moto
las imágenes

Inédito: trasladaron por Montevideo una columna de 80 metros de largo y 400 toneladas de peso
en flor de maroñas

"Fue a contrarreloj, cada segundo valía": hablaron los policías que salvaron a una familia al ingresar a una casa en llamas

Te puede interesar

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes
Crédito: Alorica. video
zona franca

Empresa en zona franca uruguaya despide a 265 trabajadores tras alegar que un cliente dejó de contratar
Andrés Ojeda sobre el presupuesto del gobierno: Lo que ya está claro es que en campaña nos mintieron para ganar
PARTIDO COLORADO

Andrés Ojeda sobre el presupuesto del gobierno: "Lo que ya está claro es que en campaña nos mintieron para ganar"

Dejá tu comentario