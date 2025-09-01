RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO

Un hombre de 51 años fue asesinado en inmediaciones de Haití y Bogotá, Cerro Norte

La víctima del homicidio tenía varios antecedentes penales, según la información primaria del caso.

homicidio-cerro-norte-haiti-y-bogota

Un hombre de 51 años fue asesinado este lunes en las inmediaciones de Haití y Bogotá, en la zona de Cerro Norte.

La víctima del homicidio tenía varios antecedentes penales y recibió varios impactos de bala, según la información primaria del caso a la que accedió Subrayado.

En desarrollo.

buscan a un hombre que cayo al rio negro junto a una retroexcavadora
Seguí leyendo

Buscan a un hombre que cayó al río Negro junto a una retroexcavadora
Temas de la nota

Lo más visto

video
zona franca

Empresa en zona franca uruguaya despide a 265 trabajadores tras alegar que un cliente dejó de contratar
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

Los cambios tributarios en la ley de presupuesto: impuesto mínimo global, cambios al IRPF y "el impuesto Temu"
SINIESTRO FATAL EN MARZO EN RUTA 8

Informe de Accidentología concluyó que vuelco de ómnibus que dejó cuatro muertos se atribuyó "al factor humano"
kilómetro 206, rocha

Accidente en ruta 9: murió el conductor de una moto tras chocar de frente con un auto

Te puede interesar

Un hombre de 51 años fue asesinado en inmediaciones de Haití y Bogotá, Cerro Norte
HOMICIDIO

Un hombre de 51 años fue asesinado en inmediaciones de Haití y Bogotá, Cerro Norte
Foto: AFP. Tinder. video
hay condenados y una imputada

"Viudas negras" en Montevideo: encuentros luego de conversación por Tinder terminaron con hombres drogados y robados
Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir del martes

Dejá tu comentario