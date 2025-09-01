Un hombre de 51 años fue asesinado en inmediaciones de Haití y Bogotá, Cerro Norte

Un hombre de 51 años fue asesinado este lunes en las inmediaciones de Haití y Bogotá, en la zona de Cerro Norte.
La víctima del homicidio tenía varios antecedentes penales y recibió varios impactos de bala, según la información primaria del caso a la que accedió Subrayado.
En desarrollo.
