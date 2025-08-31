Accidente en ruta 9: murió el conductor de una moto tras chocar de frente con un auto

Un choque frontal ocurrió previo a las ocho de la noche de este domingo en el kilómetro 206 de la ruta 9 en Rocha . Fue entre un auto y una moto.

El conductor de este segundo vehículo –único ocupante, aún sin identificar– murió en el lugar, informó la Policía Caminera.

En el auto, en tanto, circulaba un joven de 25 años que resultó ileso. El examen de alcoholemia que le fue practicado dio resultado cero. Circulaba hacia el oeste y la moto lo hacía en sentido contrario.

Hubo corte total de la ruta y la Policía Caminera estableció un desvío por calles internas existentes en el lugar.

"A determinar como se produce el impacto entre ambos, ruta totalmente cortada, se circula por red vial interna de planta urbana", señaló Caminera en su reporte.