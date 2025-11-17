Fue condenado por receptación el hombre que manejaba una camioneta robada y fue perseguido por la Policía

Un hombre de 27 años, que fue detenido tras una persecución que se inició en la zona de Tres Cruces y terminó en Juan Cabal y Arrieta, en La Blanqueada , fue condenado .

El jueves, el hombre iba en una camioneta blanca que se robó el pasado lunes 10 de noviembre. El vehículo se puso a la venta en Marketplace y el dueño acordó un punto de encuentro para comprarla, pero le dio aviso a la Policía.

En las últimas horas, el hombre que fue detenido en la persecución fue condenado por el delito de receptación, por manejar la camioneta robada y fue a prisión por seis meses.

La Policía continúa investigando para saber si este hombre además participó del robo de la camioneta.

Durante la persecución, hubo disparos desde un patrullero para interceptar al vehículo robado y, además, un choque del auto policial contra la camioneta, que finalmente fue detenida.