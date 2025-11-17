Segundo choque en el día en Julio Herrera y Obes y Paysandú involucró a dos vehículos y un motocarro

Un nuevo siniestro de tránsito se registró este lunes en el cruce de Julio Herrera y Obes y Paysandú en el Centro de Montevideo. Es el segundo choque en el día en la misma intersección.

Esta tarde, una camioneta no respetó el cartel de Pare y cruzó por Herrera y Obes a la altura de Paysandú, cuando chocó contra un auto que circulaba por esa vía de tránsito. Ese vehículo a su vez impactó contra un motocarro que también iba por Herrera y Obes.

Vecinos y comerciantes de la zona reclaman la colocación de semáforos en ese cruce.

En la mañana, un patrullero chocó con una camioneta particular. En ese caso, la conductora de la camioneta no respetó el cartel de Pare y embistió al móvil policial que se dirigía por calle Paysandú hacia una sede de la Fiscalía General de la Nación.

La conductora del vehículo particular resultó ilesa, mientras que un policía sufrió un golpe en la cabeza y fue trasladado al Hospital Policial, donde se encuentra fuera de peligro.