Frío, con lluvias y lloviznas aisladas: el informe de Nubel Cisneros para el comienzo de semana

Nubel Cisneros prevé tiempo frío, con lluvias y lloviznas aisladas. Las temperaturas máximas suben desde el martes.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta con tiempo frío y aumento de nubosidad, desmejorando por el norte con lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde continuará el tiempo inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

El martes comienza frío con restos de nubosidad en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, permaneciendo frío en la noche.

El miércoles la mañana se presentará fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde continuaráel tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte, con pasaje de nubosidad hacia la noche por la zona costera inestabilizando el área. Lunes 8 Zona Norte: máxima 19º y mínima 10º Zona Sur: máxima 16º y mínima 10º Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 12º Martes 9 Zona Norte: máxima 20º y mínima 9º Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 10º Miércoles 10 Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º Zona Sur: máxima 20º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º

