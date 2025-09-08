RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Frío, con lluvias y lloviznas aisladas: el informe de Nubel Cisneros para el comienzo de semana

Nubel Cisneros prevé tiempo frío, con lluvias y lloviznas aisladas. Las temperaturas máximas suben desde el martes.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta con tiempo frío y aumento de nubosidad, desmejorando por el norte con lluvias y lloviznas aisladas. En la tarde continuará el tiempo inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

El martes comienza frío con restos de nubosidad en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde continuará el tiempo fresco a templado con cielo ligeramente nublado, permaneciendo frío en la noche.

Después de las tormentas y la lluvia vuelve el frío intenso, con mínima bajo cero el viernes

El miércoles la mañana se presentará fría con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde continuaráel tiempo templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte, con pasaje de nubosidad hacia la noche por la zona costera inestabilizando el área.

Lunes 8

Zona Norte: máxima 19º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 10º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 12º

Martes 9

Zona Norte: máxima 20º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 10º

Miércoles 10

Zona Norte: máxima 24º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 14º

