Después de las tormentas y la lluvia vuelve el frío intenso, con mínima bajo cero el viernes

Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío desde el jueves, con mínima bajo cero el viernes. Los detalles para los próximos días.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza fresca con mucha nubosidad persistiendo algunas lluvias, lloviznas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca a templada con cielo parcialmente nublado, manteniéndose inestable en las primeras horas la zona noreste, observándose marcado descenso de temperatura en la noche.

El jueves se espera una mañana fría con cielo ligeramente nublado, observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente frío a fresco y cielo escasamente nublado, previéndose nuevamente pronunciado descenso de temperatura en la noche.

El viernes tendremos un inicio de jornada muy frío con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo frío con pasaje de nubosidad inestabilizándo la costa sureste lo que podría generar algunas lluvias aisladas. Miércoles 3 Zona Norte: máxima 20º y mínima 8º Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º Zona Norte: máxima 14º y mínima 9º Jueves 4 Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º Zona Norte: máxima 12º y mínima 0º Zona Norte: máxima 10º y mínima 4º Viernes 5 Zona Norte: máxima 15º y mínima -1º Zona Norte: máxima 13º y mínima -1º Zona Norte: máxima 11º y mínima -1º

