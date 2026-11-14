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Frigorífico Paso de los toros retomó la faena de ovinos con 95 empleados

La nueva empresa a cargo del establecimiento, Unión Comercial comunicó que la planta se dedicará exclusivamente a la faena y procesamiento de ovinos, iniciando sus operaciones con negocios de exportación concretados.

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El frigorífico Paso de los toros retomó la faena de ovinos con 90 trabajadores luego de lo ocurrido con Conexión ganaderam ahora a cargo de una nueva empresa.

Enzo Cabrera, representante de trabajadores, dijo a Subrayado que se logró una instancia "muy fructuosa, luego de un año y medio casi (...) se vuelve a retomar su producción".

Con respecto a los trabajadores dijo que se está trabajando con 95 personas y que se están realizando la faena de 120 ovinos.

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La nueva empresa a cargo del establecimiento, Unión Comercial, emitió un comunicado para anunciar el inicio de las actividades industriales, tras recibir todas las habilitaciones correspondientes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y demás autoridades competentes.

Aclaran además que la planta se dedicará exclusivamente a la faena y procesamiento de ovinos, iniciando sus operaciones con hacienda ya adquirida y negocios de exportación concretados.

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