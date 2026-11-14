Frigorífico Paso de los toros retomó la faena de ovinos con 95 empleados

El frigorífico Paso de los toros retomó la faena de ovinos con 90 trabajadores luego de lo ocurrido con Conexión ganaderam ahora a cargo de una nueva empresa.

Enzo Cabrera, representante de trabajadores, dijo a Subrayado que se logró una instancia "muy fructuosa, luego de un año y medio casi (...) se vuelve a retomar su producción".

Con respecto a los trabajadores dijo que se está trabajando con 95 personas y que se están realizando la faena de 120 ovinos.

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La nueva empresa a cargo del establecimiento, Unión Comercial, emitió un comunicado para anunciar el inicio de las actividades industriales, tras recibir todas las habilitaciones correspondientes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y demás autoridades competentes.

Aclaran además que la planta se dedicará exclusivamente a la faena y procesamiento de ovinos, iniciando sus operaciones con hacienda ya adquirida y negocios de exportación concretados.