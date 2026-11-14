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Cenaque alertó sobre quemaduras más frecuentes en el ámbito doméstico

El Centro Nacional de Quemados enfatizó en poner especial atención a los niños y los adultos mayores, que son la población especialmente vulnerable, y realizó recomendaciones para evitar accidentes.

quemado

En el marco de la Semana mundial del paciente quemado, el Centro Nacional de Quemados (Cenaque) advirtió sobre los casos más frecuentes de quemaduras en el ámbito doméstico y cómo actuar cuando alguien sufre una quemadura.

Enfatizan en poner el foco en los accidentes domésticos, en la prevención y poder identificar riesgos concretos.

En este sentido, Ignacio Aramendi, director del Centro Nacional de Quemados, dijo a Subrayado que hay que tener cuidado con el uso de agentes inflamables para prender el fuego y en la manipulación de las garrafas en el hogar. Por otro lado, marcó la importancia de utilizar el agua de los termotanques a menos de 50ºC, utilizar los sartenes con el mango hacia adentro de la cocina y tener precaución con el agua caliente en los termos.

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