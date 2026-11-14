En el marco de la Semana mundial del paciente quemado, el Centro Nacional de Quemados (Cenaque) advirtió sobre los casos más frecuentes de quemaduras en el ámbito doméstico y cómo actuar cuando alguien sufre una quemadura.
Cenaque alertó sobre quemaduras más frecuentes en el ámbito doméstico
El Centro Nacional de Quemados enfatizó en poner especial atención a los niños y los adultos mayores, que son la población especialmente vulnerable, y realizó recomendaciones para evitar accidentes.
Enfatizan en poner el foco en los accidentes domésticos, en la prevención y poder identificar riesgos concretos.
En este sentido, Ignacio Aramendi, director del Centro Nacional de Quemados, dijo a Subrayado que hay que tener cuidado con el uso de agentes inflamables para prender el fuego y en la manipulación de las garrafas en el hogar. Por otro lado, marcó la importancia de utilizar el agua de los termotanques a menos de 50ºC, utilizar los sartenes con el mango hacia adentro de la cocina y tener precaución con el agua caliente en los termos.
Seguí leyendo
Falla en sistema afectó a la red de carga de vehículos de UTE en casi todo el país
Temas de la nota
Lo más visto
FELIPE CARBALLO
Senador del Frente Amplio presentó proyecto de ley para regular actividad de trenzadores afro en Uruguay
POR RIESGO PARA LAS PERSONAS
Intendencia de Rocha demolió histórico rancho en Aguas Dulces; era el último palafito de la costa del balneario
centro de montevideo
Dos jóvenes se tiraron al pozo de aire de un hotel para escapar de la Policía: cayeron unos ocho metros
LA TEJA
Tres nuevos condenados por maniobras de estafa por más de $13 millones en perjuicio de un local de cobranzas
CLAUDIA ROMERO
Dejá tu comentario