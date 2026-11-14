Cenaque alertó sobre quemaduras más frecuentes en el ámbito doméstico

En el marco de la Semana mundial del paciente quemado, el Centro Nacional de Quemados (Cenaque) advirtió sobre los casos más frecuentes de quemaduras en el ámbito doméstico y cómo actuar cuando alguien sufre una quemadura.

En este sentido, Ignacio Aramendi, director del Centro Nacional de Quemados, dijo a Subrayado que hay que tener cuidado con el uso de agentes inflamables para prender el fuego y en la manipulación de las garrafas en el hogar. Por otro lado, marcó la importancia de utilizar el agua de los termotanques a menos de 50ºC, utilizar los sartenes con el mango hacia adentro de la cocina y tener precaución con el agua caliente en los termos.