Nubel Cisneros prevé tiempo estable en el comienzo de semana: fresco de mañana y de noche, más cálido de tarde, con temperatura alrededor de 30º.
Fresco de mañana y de noche, más cálido y caluroso de tarde; así estará el tiempo estos días
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta de fresca a templada, con restos de nubosidad en las zonas este y sureste. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, presentándose fresca la noche.
El martes comienza fresco con algunas nieblas y neblinas aisladas sobre las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo escasamente nublado continuando fresca en la noche.
El miércoles tendremos una mañana fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde se mantiene el tiempo cálido a caluroso, con pasaje de mucha nubosidad lo que puede generar algunas tormentas y lluvias aisladas principalmente en las zonas norte y noreste.
Lunes 5
Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º
Martes 6
Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º
Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 22º
Miércoles 7
Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 18º
