Fresco de mañana y de noche, más cálido y caluroso de tarde; así estará el tiempo estos días

Nubel Cisneros prevé tiempo estable en el comienzo de semana: fresco de mañana y de noche, más cálido de tarde, con temperatura alrededor de 30º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta de fresca a templada, con restos de nubosidad en las zonas este y sureste. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, presentándose fresca la noche.

El martes comienza fresco con algunas nieblas y neblinas aisladas sobre las zonas centro y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo escasamente nublado continuando fresca en la noche.

El miércoles tendremos una mañana fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde se mantiene el tiempo cálido a caluroso, con pasaje de mucha nubosidad lo que puede generar algunas tormentas y lluvias aisladas principalmente en las zonas norte y noreste.

Lunes 5

Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º

Martes 6

Zona Norte: máxima 36º y mínima 20º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 20º

Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 22º

Miércoles 7

Zona Norte: máxima 36º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 34º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 32º y mínima 18º

