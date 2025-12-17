RECIBÍ EL NEWSLETTER
"no representan a nuestra fuerza en la Junta"

Frente Amplio de Salto expulsó a ediles que apoyaron el fideicomiso impulsado por Albisu

También procuran expulsarlos de la fuerza política, debido a que no acataron la resolución del plenario departamental.

Los votos de los representantes frenteamplistas le otorgaron el número necesario para que se aprobara la iniciativa. Esto generó malestar en militantes del Frente Amplio, que se manifestaron en la puerta de la Junta Departamental mientras se desarrollaba la votación.

Posterior a la votación, la fuerza política informó su intención de “elevar al Tribunal de Conducta Política los antecedentes, solicitando la expulsión de nuestra fuerza política de los ediles Eduardo Varela Minutti, Analía Fernández y Gladys Martínez”.

Foto: Subrayado, archivo.
El plenario departamental había resuelto como asunto político no acompañar la propuesta de endeudamiento de la comuna, por 60 millones de dólares, a pagar en 20 años. Por lo que el argumento para la expulsión fue que no acataron.

Además, la mesa política resolvió “elevar también los antecedentes de quienes estuvieron involucrados en impulsar la aprobación del endeudamiento”.

“Los ediles en cuestión no integran a partir de la fecha la bancada del Frente Amplio, y no representan a nuestra fuerza política en la Junta Departamental y en ningún otro ámbito”, señalaron también.

