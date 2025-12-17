RECIBÍ EL NEWSLETTER
Un adolescente sufrió una descarga eléctrica tras manipular un calefón y fue internado

Ocurrió en Salto. El adolescente, de 17 años, fue internado en el hospital local.

Foto: Subrayado, archivo.

Un adolescente de 17 años fue internado en la tarde de este martes en el hospital de Salto luego de que sufriera una descarga eléctrica mientras manipulaba un calefón, informó la policía local.

Sobre las 16:50 horas policías fueron a la vivienda donde se encontraba la víctima, en José Pedro Varela esquina 17 Metros.

Una mujer que se encontraba en el lugar, señaló que el adolescente estaba manipulando la instalación eléctrica del calefón y recibió la descarga eléctrica.

El menor fue trasladado de urgencia, en un patrullero, al hospital local, junto a su madre. Allí fue internado.

La investigación de lo ocurrido fue derivada a la Fiscalía.

