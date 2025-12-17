Un adolescente de 17 años fue internado en la tarde de este martes en el hospital de Salto luego de que sufriera una descarga eléctrica mientras manipulaba un calefón, informó la policía local.
Un adolescente sufrió una descarga eléctrica tras manipular un calefón y fue internado
Ocurrió en Salto. El adolescente, de 17 años, fue internado en el hospital local.
Sobre las 16:50 horas policías fueron a la vivienda donde se encontraba la víctima, en José Pedro Varela esquina 17 Metros.
Una mujer que se encontraba en el lugar, señaló que el adolescente estaba manipulando la instalación eléctrica del calefón y recibió la descarga eléctrica.
Seguí leyendo
Comerciante que abusó sexualmente de adolescente a la que hacía trabajar en su almacén fue enviado a prisión
El menor fue trasladado de urgencia, en un patrullero, al hospital local, junto a su madre. Allí fue internado.
La investigación de lo ocurrido fue derivada a la Fiscalía.
Temas de la nota
Lo más visto
SINIESTRO DE TRÁNSITO
Joven de 20 años se encuentra grave tras ser embestida por un ómnibus, en la zona de Belvedere
En salto
Murió un paciente de 32 años que se había filmado reclamando que no lo atendían en el hospital
persecución, tiroteo y abatimiento
Enfrentamiento a tiros en Cerrito termina con un abatido, un detenido y dos fugados
MALDONADO
Comerciante que abusó sexualmente de adolescente a la que hacía trabajar en su almacén fue enviado a prisión
CONSTRUCCIÓN DE PATRULLAS OCEÁNICAS
Dejá tu comentario