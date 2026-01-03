RECIBÍ EL NEWSLETTER

Frente Amplio: "repudiamos la agresión y nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela"

La fuerza política emitió un comunicado sobre la situación de Venezuela y exhorta al sistema político a pronunciarse de forma contundente contra estos hechos que califican como "aberrantes".

cartel-sede-frente-amplio-focouy

El secretariado ejecutivo del Frente Amplio emitió un comunicado sobre la situación de Venezuela, donde expresa que la fuerza política "repudia esta agresión que constituye una amenaza para la paz en toda nuestra región". Además expresan su solidaridad con el pueblo venezolano ante lo que "constituye un antes y un después en la región".

"La invasión a Venezuela es violatoria del Derecho Internacional y el sistema multilateral que los países se dieron para garantizar la paz. El objetivo de las fuerza agresora es disponer de los recursos estratégicos con los que cuenta nuestro país hermano", puntualizó.

Además pidieron paz en Venezuela y en América Latina, y reafirman su carácter antimperialista y su compromiso con la paz.

principales sectores del frente amplio condenan y rechazan ataque a venezuela
Principales sectores del Frente Amplio condenan y rechazan ataque a Venezuela

Exhortan al sistema político a pronunciarse de forma contundente contra estos hechos.

