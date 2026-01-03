Frente Amplio, Pit Cnt y organizaciones sociales convocaron manifestación en "contra de la invasión a Venezuela"

Cerca de mil personas concurrieron a la Plaza Libertad convocados por el Frente Amplio, el Pit Cnt y varias organizaciones sociales.

La proclama que se leyó esta tarde expresa que la coordinadora uruguaya de solidaridad con Venezuela, denuncia la agresión militar de los EE. UU. "tras un hostigamiento sostenido en los últimos meses".

Además de declararse en Asamblea permanente, instan al Gobierno uruguayo "ante esta agresión, a defender la vida del Presidente Nicolás Maduro, el derecho internacional, los principios de los tratados regionales y la institucionalidad que hacen de América Latina y en Caribe un territorio de paz".

También piden la liberación inmediata de Maduro y su esposa y el "cese la injerencia del aparato de justicia estadounidense en temas de derecho internacional".

"La incursión de fuerzas militares de los Estados Unidos en territorio venezolano, lo cual constituye una invasión, no sólo para Venezuela, sino para toda América latina y el Caribe", expresaron esta tarde en la manifestación.

"Estos hechos constituyen además un llamado de alerta a las fuerzas sociales y políticas en la región, de pronunciarse contundentemente ante un escenario que pone en riesgo la independencia y soberanía de nuestros pueblos", enfatizaron.