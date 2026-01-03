RECIBÍ EL NEWSLETTER

Frente Amplio, Pit Cnt y organizaciones sociales convocaron manifestación en "contra de la invasión a Venezuela"

La convocatoria se realizó a través de las redes sociales y a las 18 horas cerca de mil personas se acercaron a la Plaza Libertad donde se leyó una proclama.

Cerca de mil personas concurrieron a la Plaza Libertad convocados por el Frente Amplio, el Pit Cnt y varias organizaciones sociales.

La proclama que se leyó esta tarde expresa que la coordinadora uruguaya de solidaridad con Venezuela, denuncia la agresión militar de los EE. UU. "tras un hostigamiento sostenido en los últimos meses".

Además de declararse en Asamblea permanente, instan al Gobierno uruguayo "ante esta agresión, a defender la vida del Presidente Nicolás Maduro, el derecho internacional, los principios de los tratados regionales y la institucionalidad que hacen de América Latina y en Caribe un territorio de paz".

trump difunde foto de maduro y afirma que ee.uu. administrara venezuela hasta que haya transicion pacifica
Trump difunde foto de Maduro y afirma que EE.UU. administrará Venezuela hasta que haya transición "pacífica"

También piden la liberación inmediata de Maduro y su esposa y el "cese la injerencia del aparato de justicia estadounidense en temas de derecho internacional".

"La incursión de fuerzas militares de los Estados Unidos en territorio venezolano, lo cual constituye una invasión, no sólo para Venezuela, sino para toda América latina y el Caribe", expresaron esta tarde en la manifestación.

"Estos hechos constituyen además un llamado de alerta a las fuerzas sociales y políticas en la región, de pronunciarse contundentemente ante un escenario que pone en riesgo la independencia y soberanía de nuestros pueblos", enfatizaron.

