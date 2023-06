Frente Amplio pedirá reunión a Lacalle Pou para dialogar sobre medidas por crisis del agua

En ese sentido, considera que “hace mucho tiempo la mayoría del Directorio de OSE no tendría que estar. No tomaron las medidas a tiempo. Se estuvo evaluando este canal del que ahora se habla entre el río San José y el río Santa Lucía, como lo ha expresado el subsecretario (Gerardo) Amarilla, lo descartaron, porque entendieron que iba a llover. Entonces la pregunta que ayer se le hizo a Lacalle Pou por qué no se hizo la obra antes, porque estaban esperando lluvias”.

Sobre la medida de exonerar de impuestos el agua embotellada, Pereira la calificó como “acertada”, aunque expresó reparos.

“Ni siquiera tenía hoy, los diputados y senadores, para convocar a una sesión rápida, de urgencia. Esto habla de la improvisación que tiene el gobierno, no coordina ni con sus bancadas, para que pueda haber un llamado a sala y que el mismo pueda tratar un tema tan importante como la rebaja del precio del agua embotellada”, dijo y sostuvo que tuvieron la firma del Frente Amplio para que estuvieran los votos.

“No puede ser el Frente Amplio el responsable de sacarle las castañas del fuego al gobierno. El gobierno tiene que ser responsable de que cuando va a hacer anuncios, al mismo tiempo estén lo suficientemente coordinados con diputados y senadores”, agregó.

Fernando Pereira también considera buena la decisión de decretar la emergencia hídrica, pero que debería ser coordinando con el Sistema Nacional de Emergencias y los gobiernos de los departamentos afectados.

Al respecto del pedido de rebaja de tarifas de OSE, dijo no entender por qué no se toma tal acción: “El gobierno debería estimar no que OSE se funda, sino que rentas generales cubra esta circunstancia que no le permite a la gente la utilización del agua potable y que es más, le está generando severos problemas con los calefones”.