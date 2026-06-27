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política

Frente Amplio emitió declaración por los 53 años del golpe de Estado y la Huelga General

"La búsqueda de las personas detenidas desaparecidas, el cumplimiento de las sentencias internacionales, la reparación integral y la educación en derechos humanos siguen siendo obligaciones impostergables del Estado".

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El Frente Amplio emitió una declaración este sábado al cumplirse 53 años del golpe de Estado y de la Huelga General del 27 de junio de 1973, expresando que reafirman su compromiso "con la memoria, la verdad, la justicia y la democracia".

Sobre la dictadura afirman que "significó la clausura del Parlamento, la suspensión de las libertades públicas, la persecución política, la prisión, el exilio, la tortura, la desaparición forzada y la vulneración sistemática de los derechos humanos".

"Recordar no es mirar hacia atrás, es asumir una responsabilidad con el presente y con el futuro".

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Sobre lo que sucedió en el año 1973 el Frente Amplio expresa que "defender la democracia implica también rechazar toda forma de autoritarismo, negacionismo, impunidad o relativización de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Así lo hicieron en 1973 el pueblo uruguayo, el Frente Amplio, la FEUU y la clase trabajadora organizada en la CNT, que declaró la Huelga General y enfrentó con valentía la represión en defensa de la libertad y la democracia".

"La memoria vuelve a ser una herramienta imprescindible" plantean ante un "un mundo atravesado por discursos de odio, desinformación, concentración del poder y nuevas formas de autoritarismo".

Al día de hoy afirma que "la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas, el cumplimiento de las sentencias internacionales, la reparación integral y la educación en derechos humanos siguen siendo obligaciones impostergables del Estado".

"No hablamos de cifras ni de hechos lejanos. Hablamos de personas, de familias y de historias interrumpidas. Hablamos de un Estado que, durante casi dos décadas, eligió mirar hacia otro lado y no reconoció los crímenes cometidos bajo su responsabilidad. Hablamos también de una sociedad que aún necesita verdad y justicia para cerrar sus heridas sin impunidad".

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