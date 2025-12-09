Frente Amplio denuncia escalada militar de EEUU y exige respeto a la soberanía de Venezuela

El Frente Amplio denunció la escalada militar de Estados Unidos ( EEUU ) en América Latina y exigió el respeto a la soberanía de Venezuela . Dijo que la ofensiva, conducida por el presidente Donald Trump, “ha alcanzado un nivel de gravedad sin precedentes y constituye la expresión más evidente de la reactualización operativa de la Doctrina Monroe, mecanismo histórico, desde el siglo XIX, de dominación e intervención contra los países de América Latina y el Caribe”.

En su comunicado, el Frente Amplio señaló que “el despliegue regional de tropas, destructores, aeronaves y sistemas estratégicos de armas, no solo amenaza de manera directa la soberanía de Venezuela, centro explícito de la ofensiva actual, sino que también compromete de manera crítica a Colombia, quien ha manifestado con claridad su orientación política en la defensa de su soberanía y de la región”.

Agregó: “Desde una operación inscrita en la lógica del poder hegemónico, el pretexto de la lucha antidrogas utilizado para encubrir la posible invasión militar, cae por su propio peso”. Recordó que “la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito no sitúa a Venezuela como productor relevante de cocaína” y que, según la DEA, “el 90 % de la cocaína que llega a Estados Unidos, entra por el Pacífico y el Caribe occidental”.

El Frente Amplio tildó de “extrema gravedad el cierre obligatorio del ‘espacio aéreo’ venezolano y las acciones militares del imperialismo norteamericano contra embarcaciones civiles, normalizando el uso letal extraterritorial sin control judicial, bajo la etiqueta expansiva y políticamente utilizable del ‘narcoterrorismo’”.

El partido reiteró su compromiso con la paz regional. “La región como una Zona de Paz, principio adoptado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y respaldado por todos los gobiernos del continente, implica para el Frente Amplio, un mandato político y ético”, indicó. Reivindicó “el diálogo para la solución de conflictos y el espacio multilateral como herramientas fundamentales para la construcción de la paz y la gobernanza global”.

Concluyó: “Condenamos cualquier intento de invasión contra Venezuela, exigimos el repliegue inmediato de las tropas de Estados Unidos y rechazamos la ‘Estrategia de Seguridad Nacional’ lanzada por la Administración de Donald Trump, la que violenta el derecho internacional y el respeto a la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos”.