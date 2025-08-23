Blancos convocarán a Negro al Parlamento por participación del jefe de Policía de Río Negro en Mesa Política del FA

El Partido Nacional denunció la participación del jefe de Policía de Río Negro , Sergio Solé, en una reunión de la Mesa Política del Frente Amplio en Young.

La diputada nacionalista, Mercedes Long, citará a Comisión de Seguridad del Parlamento al ministro del Interior, Carlos Negro, para que dé explicaciones y para pedirle renuncia de Solé.

"Creo que más allá de lo jurídico que siempre hay dos bibliotecas o más para los distintos temas, me parece que acá hay que tener muy en cuenta que tienen que estar separados los poderes", indicó. "Esto nunca pasó en el gobierno de Lacalle Pou. Ningún jefe de Policía se involucró en política partidaria. Más allá de que son cargos de confianza y nombrados por el presidente y por el (Poder) Ejecutivo", aseguró la legisladora del Partido Nacional.

"Me parece que hay que separar un poco las cosas. Es el jefe de Policía de todos. Me parece que tiene que haber una separación de poderes", reiteró.

Antes de asumir en marzo la Jefatura de Policía de Río Negro, Solé se había retirado de la función policial desde hacía ocho años y llegó a militar por el Frente Amplio en las pasadas elecciones.

Desde el Frente Amplio, se consideró errónea la interpretación que hace el Partido Nacional sobre la participación de Solé en la reunión en Young. Al respecto, la diputada Sylvia Ibarguren, afirmó que el cargo de Solé es de designación política, no requiere venia y que estaba en situación de retiro. "No estaría impedido para participar de una agrupación de gobierno", afirmó la legisladora frenteamplista en un primer análisis del caso.

Ibarguren agregó que en las reuniones de las agrupaciones de gobierno se incluye la participación de personas con cargos designados políticamente y en el caso de Solé representa al Ministerio del Interior en el territorio. "Una designación política es siempre una actividad política. Una designación política, en este caso, es quien lleva la política de gobierno de una fuerza política que es la que está en el gobierno al territorio", remarcó. "No veo que sea algo incompatible", insistió.