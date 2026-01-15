Fray Bentos despidió a Jessica Maciel, docente y bancaria, fallecida en el parque del cerro Pan de Azúcar

Este jueves al mediodía, se despidieron los restos de Jessica Maciel de 38 años, la mujer que falleció luego de que un árbol le cayera encima mientras se encontraba en el parque del cerro Pan de Azúcar en Maldonado.

Jessica, madre de Olivia, Renata y Sofía, fue homenajeada en las redes desde que se conoció la lamentable noticia. La comunidad de Fray Bentos está consternada y conmovida con el trágico fallecimiento de la joven.

Se desempeñaba como docente de Matemáticas en el liceo 1 de Fray Bentos y desde allí se colocó un lazo negro en las redes de la institución, acompañada de un texto que decía:

Desde la comisión coordinadora, estudiantil del liceo 1, expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de la profesora de Matemáticas Jessica Maciel. Fue una docente muy cálida y cariñosa, que formó y acompañó a muchos alumnos en sus primeros años de liceo, dejando una huella que continúa en quienes hoy siguen su trayectoria educativa. La recordamos con respeto y gratitud por su compromiso y calidad humana, y acompañamos con afecto a su familia, colegas y seres queridos en este momento tan doloroso".

Además, Maciel era funcionaria de la sucursal del Banco República (BROU) en Fray Bentos, a la que había ingresado en 2024. Este banco, por su parte, emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento y resolvió cerrar la sucursal durante este jueves para acompañar a la familia de la funcionaria fallecida.

Quienes conocieron a Maciel destacan su bondad a la hora de tratar tanto a las personas como a los animales, era una rescatista de corazón y daba la vida para buscarles una solución a los callejeros, así la definieron sus allegados.