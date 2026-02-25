RECIBÍ EL NEWSLETTER
IBAN EN UNA CAMIONETA

Incautan 1225 cigarrillos electrónicos: un hombre y una mujer pretendían ingresarlos al país por Fray Bentos

La mercadería incautada está valuada en 60 mil dólares, informó la Armada Nacional. Ambas personas están detenidas.

cigarros-electronicos-incautados

El procedimiento se dio sobre las 2:00 de la madrugada de este miércoles. En la camioneta viajaban un hombre y una mujer. Dentro, tenían seis cajas envueltas en bolsas negras y en su interior estaban los cigarrillos.

La fiscal del caso, Ana Martínez, dispuso que tanto el hombre como la mujer queden detenidos.

La mercadería fue incautada y está valuada en 60 mil dólares, informó la Armada Nacional. La fiscal ordenó la pericia de los teléfonos celulares de los implicados.

