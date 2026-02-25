Incautan 1225 cigarrillos electrónicos: un hombre y una mujer pretendían ingresarlos al país por Fray Bentos

La Armada Nacional incautó 1225 cigarrillos electrónicos en una camioneta con matrícula uruguaya que cruzó la frontera en el puente General San Martín, de Fray Bentos.

El procedimiento se dio sobre las 2:00 de la madrugada de este miércoles. En la camioneta viajaban un hombre y una mujer. Dentro, tenían seis cajas envueltas en bolsas negras y en su interior estaban los cigarrillos.

La fiscal del caso, Ana Martínez, dispuso que tanto el hombre como la mujer queden detenidos.

La mercadería fue incautada y está valuada en 60 mil dólares, informó la Armada Nacional. La fiscal ordenó la pericia de los teléfonos celulares de los implicados.