La Armada Nacional incautó 1225 cigarrillos electrónicos en una camioneta con matrícula uruguaya que cruzó la frontera en el puente General San Martín, de Fray Bentos.
Incautan 1225 cigarrillos electrónicos: un hombre y una mujer pretendían ingresarlos al país por Fray Bentos
La mercadería incautada está valuada en 60 mil dólares, informó la Armada Nacional. Ambas personas están detenidas.
El procedimiento se dio sobre las 2:00 de la madrugada de este miércoles. En la camioneta viajaban un hombre y una mujer. Dentro, tenían seis cajas envueltas en bolsas negras y en su interior estaban los cigarrillos.
La fiscal del caso, Ana Martínez, dispuso que tanto el hombre como la mujer queden detenidos.
Seguí leyendo
Prisión domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapiña en estación de servicio de Colón
La mercadería fue incautada y está valuada en 60 mil dólares, informó la Armada Nacional. La fiscal ordenó la pericia de los teléfonos celulares de los implicados.
Temas de la nota
Lo más visto
TESTIMONIO
"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
INSEGURIDAD
Vecinos y comerciantes de Ciudad Vieja piden intervención ante aumento de personas en situación de calle
AFECTAN 4 DEPARTAMENTOS
Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes
AGRESOR PIDIÓ DISCULPAS
Plataforma Animalista denunció ante el INBA al hombre que apuñaló y mató a un perro que mordió a su hija
Accidente laboral en Montevideo
Dejá tu comentario