Fratti dijo que no tiene presupuesto para una emergencia, y que si hay sequía deberá pedir recursos a Economía

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti dijo que carece de presupuesto para enfrentar una emergencia en el sector, y que ante la eventualidad de una sequía (como la que podría ocurrir según los pronósticos) deberá pedirle recursos a su par de Economía Gabriel Oddone.

“Ahora en el Parlamento tuvimos algunas consideraciones a favor, pero lo que había sobre emergencia agropecuaria no quedó ningún dinero, por lo tanto si nos aparece eso (la seca) habrá que hablar con el ministro de Economía, porque del período anterior quedaron deudas que se van a terminar de pagar recién en el 2027, por lo tanto ahí no tenemos nada”, dijo Fratti a Subrayado.

Consultado sobre la eventualidad de una nueva sequía, como se anuncia de acuerdo a pronósticos climáticos a corto plazo, el ministro respondió: “Los datos que tenemos, por ahora, es que sería un poco más seco de lo normal, pero que no llegaría a ser una crisis como la que hemos tenido. Pero bueno, con el tiempo nunca sabemos”.

María Dolores

El ministro también fue consultado sobre las inversiones en la estancia María Dolores, el campo en Florida que el Instituto Nacional de Colonización compró por 32 millones de dólares y que fue cuestionado por la oposición.

Aseguró que ya se han plantado varios cultivos y que hará una recorrida para la prensa este mes.

