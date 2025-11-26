Así es la estancia María Dolores, donde ya hay plantadas 600 hectáreas de maíz y pretenden crear una UTEC

Cuatro mil cuatrocientas cuatro hectáreas de campo fueron adquiridas por el Instituto Nacional de Colonización y la compra fue confirmada en los primeros días de agosto; a partir de allí las autoridades tomaron posesión del lugar, la estancia María Dolores , luego de haber desembolsado USD32,5 millones.

El campo está ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Florida , pero también cercana a San Ramón, en el departamento de Canelones. El acceso es por ruta 12 y Camino Río Viejo. La entrada principal da a la residencia y el casco —de 17 habitaciones— fue recorrido por un equipo de Subrayado.

El presidente de Colonización, Alejandro Henry, dijo está la posibilidad de instalar una Universidad Tecnológica (UTEC), cuyo proyecto fue planteado por el intendente de Florida, Carlos Enciso, y el diputado local Álvaro Rodríguez Hunter. El legislador incluso propuso aumentar el dinero que se le destina a la UTEC en el presupuesto, previendo la creación de ese instituto en María Dolores.

Tiene las condiciones edilicias para hacer capacitación en varias áreas, afirmó Rodríguez.

Mientras, el casco está rodeado por tierras donde se proyectan diversos emprendimientos. Desde agosto, productores lecheros ya plantaron mas de 600 hectáreas de maíz (cinco gremiales hicieron las primeras cosechas), 160 hectáreas de olivo y crearon corrales con capacidad para 8.000 cabezas de ganado. También puede funcionar como centro de cuarentena, cuando sea necesario que el ganado esté sano previo a la exportación.

Una vez cosechado el maíz será vendido entre las gremiales lecheras para asegurar la alimentación del ganado. Las participantes son las sociedades de productores de leche de Florida, la de San Ramón, la Sociedad de Fomento Rural 33 Orientales, la Asociación de Villa Rodríguez y la Asociación Nacional de Productores de Leche.

Con respecto al monte de olivo, se hizo una evaluación de las 160 hectáreas donde se concluyó que unas 90 son recuperables. Hay una represa asociada que permite el riego propio. Sin embargo, no se sabe cuál será el destino del predio.

Críticas por la compra y el futuro.

La estancia fue comprada en 2007 por Rafelor S.A., una empresa del peruano-marroquí Víctor Lumbroso, quien desarrolló allí emprendimientos agropecuarios. Él y su familia iban una o dos veces hasta que, tras su muerte, los herederos decidieron vender la propiedad.

El 14 de mayo de 2025 el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció la compra de la estancia durante el cortejo fúnebre de José Mujica, calificándolo como un homenaje en su memoria. "Una parte de esa siembra, una parte del trillo del viejo y en honor al viejo (...) en Florida hoy el Instituto de Colonización compró 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales", anunció.

Las críticas de la oposición no demoraron en llegar y fueron variadas; desde el valor de la hectárea, la calidad de los suelos, el formato de negocio pensado, hasta la situación de los pivotes de riego.

Para las gremiales, el valor de la hectárea regada es mas alto que la que no cuenta con sistema de riego.

El involucramiento de colonos será una etapa posterior; el presidente del Instituto expresó que aún no se abrió el llamado para 16 unidades lecheras, pero entiende que habrá más demanda que oferta. Además, se refirió a cómo sería el rol de colonización y hasta dónde se asistirá al productor.

Desde Colonización destacan el punto geográfico de la estancia: una zona lechera cercana a varios frigoríficos de Florida y Canelones y a pocos kilómetros del puerto de Montevideo.