DÉFICIT HÍDRICO

Fratti adelantó que habrá "algún tipo de ayuda a los productores" afectados por la sequía "porque no llueve pasto"

"Una cosa es el déficit hídrico y otra es aquellos productores que estaban ya con algunos problemas de forraje", afirmó el ministro de Ganadería. MGAP aguarda por informes técnicos sobre la incidencia de las lluvias.

fratti-medidas-agro

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, adelantó este sábado que "alguna ayuda a los productores, igualmente vamos a tener que hacer el esfuerzo, porque no llueve pasto, llueve agua".

"Hay que esperar a mañana (domingo) a ver en qué termina esto, pero de pronto ya vamos a tener un fin de semana mejor de lo que veníamos pasando", dijo en diálogo con Subrayado este sábado de noche sobre la incidencia de las precipitaciones de las últimas horas.

Fratti destacó el aporte desde el punto de vista hídrico de las lluvias y lamentó los daños causados por los fuertes vientos en algunas partes del país.

"Una cosa es el déficit hídrico y otra es aquellos productores que estaban ya con algunos problemas de forraje", afirmó. Fratti aguardará el relevamiento de los técnicos y el contacto con el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), habrá nuevas reuniones la semana que viene y se trazará una perspectiva hacia los próximos días. "Seguramente, algún tipo de ayuda a los productores, por lo menos en las zonas que han estado con más problemas, vamos a tener que llevar adelante", anticipó.

"Estamos estudiando medidas concretas para los productores por lo menos de las zonas que han estado más afectadas", reiteró y evitó dar detalles de las medidas para no generar expectativas en el sector.

