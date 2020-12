Franklin Rodríguez da su versión sobre ir a trabajar a TNU siendo positivo de Covid-19: "pude haber cometido errores"

En las últimas horas el artista ha sido protagonista de un debate social sobre su comportamiento, ya que el lunes grabó su programa en TNU durante tres horas siendo positivo de Covid-19, sin esperar el resultado del hisopado que se había realizado horas antes.

¿Qué lo alentó a tomar la decisión a ir a trabajar? El viernes tuvo el resultado de la prueba serológica que le dio negativo, Esta prueba no es validada a nivel científico. Se usa sobre todo para saber si alguien tuvo o no Covid-19 de forma asintomática.

En declaraciones a Radio Universal, Rodríguez contó que la prueba de sangre se la recomendó su médico ,

Y para estar seguro 100% también se realizó después la del hisopado. Este examen se llevóa cabo el domingo.

El lunes, con el resultado del segundo análisis pendiente pero con el negativo del examen de sangre, Franklin Rodríguez fue a grabar a TNU y al Ministerio de Educación y Cultura, manteniendo todas las medidas. Luego dio clases.

El martes se supo que era positivo y desde entonces su nombre ha estado en discusión en redes sociales y medios de comunicación.

La supuesta irresponsabilidad de Rodríguez había costado, por ejemplo, que varios empleados de TNU pasaran a aislamiento a raiz de haber trabajado cerca de él el lunes de tarde.

Según dijo el artista, no tenia entonces ningún tipo de síntomas. Tampoco tiene conocimieto de ningún contacto identificado como positivo.

Había decidido hacer las pruebas porque sus hijas vienen de España a pasar con él las vacaciones.

"Si mis hijas no hubieran planificado venir, yo no me hubiera hecho ningún test", dijo Rodríguez.

El actor aclaró que el lunes, cuando acudió a trabajar a Canal 5, no tenía ninguna sospecha de que le fuera a dar positivo.

“Podría no haberlo hecho (el test de hisopado) y me ahorraba 5000 pesos, lo hice por precaución”, explicó al programa "De Taquito".

La conductora del programa Cecilia Olivera le replicó que el test serológico no es el avalado por Ministerio de Salud Pública.

Rodríguez respondió: "¿Para qué lo hacen?

Luego el alcance que tomaron los hechos lo hicieron revisar la posición.

"Cuando me entero el martes del resultado, entré en pánico. No lo hice para jorobar a nadie", agregó. También se refirió a los audios suyos que se viralizaron en el que aseguraba que había un positivo pero sin aclarar que era él. "Cometí un error", dijo sobre este punto.

No obstante, el comunicador criticó la campaña de "linchamiento" en redes sociales.

"Pude haber cometido errores. Estoy muy afectado. No tengo redes pero me entero de las cosas que dicen", dijo y contó que recibió amenazas.

Luego planteó dudas soobre su futuro después de este episodio.

"Quizás pierda hasta el trabajo. Pero yo no sabía. Si necesito trabajar y tenía un test negativo, ¿por qué iba a dejar de trabajar?", dijo sobre su asistencia al canal 5 el lunes.

El aumento de casos de Covid-19 está identificada con causas como la baja percepción de riesgo de la población (hoy está apenas por encima del 20%, según encuesta del gobierno).

En particular, esta situación estuvo sobre la mesa en TNU lo que abrió semanas atrás un duro debate sobre condiciones de trabajo y protocolo sanitario entre el gremio del canal estatal y el nuevo director del Servicio Comunicación Audiovisual Nacional (Secan SECAN, el periodista Gerardo Sotelo.