Franco Colapinto pidió disculpas: "Che, quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay"

“Che, quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda. Era un podcast divertido entre amigos! A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo”, escribió Colapinto en redes sociales, tras la lluvia de críticas y reproches que recibió tras la entrevista del domingo.

“No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas mate empanadas y me prendí... Amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes”, agregó.