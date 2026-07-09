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ESPERA POR ESPAÑA O BÉLGICA

Francia pasó a la semifinal del Mundial al vencer 2-0 a Marruecos

Los goles de los dirigidos por Didier Deschamps fueron convertidos por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Francia jugará la semifinal el martes en Dallas contra España o Bélgica.

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Empeñado en que la Copa del Mundo de 2026 lleve su nombre, Kylian Mbappé guió la clasificación de Francia a la semifinal al abrir la cuenta en la victoria 2-0 ante Marruecos este jueves en Foxborough, cerca de Boston.

Tras desperdiciar un penal, atajado por Yassine Bounou (28'), el capitán galo marcó un gol de alta factura en el minuto 60 que destrabó un partido enredado para los grandes favoritos al cetro en Norteamérica.

Mbappé, de 27 años, empató a Lionel Messi como artillero del certamen con ocho dianas. Está una por debajo del astro argentino (21 tantos) en la tabla de artillería histórica.

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Ousmane Dembélé amplió la cuenta seis minutos más tarde con un chute desde fuera del área que sepultó a los Leones del Atlas, una selección que en los últimos años ganó el rol de actor protagónico del planeta fútbol.

Los Bleus chocaron una y otra vez con los reflejos de Bounou, vital para que el equipo marroquí se mantuviera con vida hasta las anotaciones de dos de los tres integrantes del temible tridente francés, que completa Michael Olise.

En busca de su tercera estrella, Francia jugará la semifinal el martes en Dallas contra España o Bélgica, que chocan el viernes en Los Ángeles.

Alineaciones:

Francia: Mike Maignan - Jules Koundé (Malo Gusto 87), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne - Manu Koné (Warren Zaïre-Emery 71), Adrien Rabiot - Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué (Bradley Barcola 77) - Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta 77). DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou - Achraf Hakimi (cap), Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (Gessime Yassine 74) - Chemsdine Talbi (Amine Sbai 85), Brahim Díaz (Zakaria El Ouahdi 74), Ayyoub Bouaddi (Sofyan Amrabat 62) - Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui - Bilal el Khannous (Soufiane Rahimi 62). DT: Mohamed Ouahbi.

FUENTE: AFP

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