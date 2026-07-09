"Estamos donde queríamos estar", celebra Didier Deschamps, DT de Francia

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, celebró la clasificación de su equipo a su tercera semifinal consecutiva del Mundial tras vencer 2-0 a Marruecos este jueves en Foxborough, cerca de Boston.

Los Bleus, grandes favoritos a la corona, se impusieron con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé frente a unos Leones del Atlas que contaron con una actuación soberbia de su portero, Yassine Bounou. El guardameta marroquí atajó un penal a Mbappé cuando el partido iba 0-0.

"Son tres semifinales consecutivas, así que ya eso está bien, pero aunque parezca lógico y natural, hay que conseguirlo. Evidentemente tengo jugadores extraordinarios, de lo contrario no llegaríamos hasta aquí", dijo Deschamps al canal M6.

"Ha sido complicado porque hoy, fallando el penalti, con las ocasiones que no convertimos... Cuando es Kylian, no hay problema, nunca duda, aunque ya había tenido una ocasión antes de marcar también. Es estupendo, estamos donde queríamos estar, así que ahora vamos a recuperar bien y mañana veremos quién será nuestro rival".

En busca de su tercera estrella, Francia jugará la semifinal el martes en Dallas contra España o Bélgica, que chocan el viernes en Los Ángeles.

"Para eso estamos aquí, y los jugadores tienen ese deber de hacerlo todo. A veces sale bien, no siempre, pero se trata de hacer todo lo posible para llegar lo más alto posible. Hoy superamos una etapa importante, volvemos a estar en el último cuadro, eso significa que estamos aquí", afirmó el DT.

FUENTE: AFP