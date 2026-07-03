Francia-Paraguay, un reencuentro en octavos de un mundial 28 años después

Foto: AFP. Festejos de paraguayos tras ganarle a Alemania en el Mundial 2026.

El pulso entre Francia y Paraguay en octavos de final del Mundial 2026 hace pensar inevitablemente en el enfrentamiento entre ambos países en otra edición, la de 1998, en la que los europeos ganaron 1-0 en la prórroga, en su camino hacia su primer título en el torneo supremo del fútbol.

Esta vez el partido será el sábado a las 18:00 (hora uruguaya) en Lincoln Financial Field de Filadelfia, en el corazón de una ciudad que está más pensando en los festejos del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Hace 28 años, el ambiente era muy diferente antes de ese Francia-Paraguay, que se jugó en el estadio Felix Bollaert de Lens, en el norte de una Francia que vibraba partido a partido con sus Bleus.

Seguí leyendo Portugal eliminó a Croacia del Mundial con polémica en el minuto 102 y se cruza con España en octavos

Didier Deschamps es el nexo entre los dos partidos: el actual seleccionador de Francia era entonces el capitán del equipo nacional, que dirigía Aimé Jacquet.

Francia llegó a aquel partido como gran favorito, pese a la ausencia por suspensión de su estrella, Zinédine Zidane. Le avalaba su pleno de tres victorias (9 puntos) y sus nueve goles marcados en el Grupo C de la primera fase.

Pero Paraguay plantó una enorme resistencia, que hizo temblar al país anfitrión, que veía al carismático arquero de los sudamericanos, José Luis Chilavert, convertido en una muralla.

El plan defensivo de la Albirroja funcionaba perfectamente para desesperación del anfitrión... hasta que después de 114 minutos, ya en el tramo final de la prórroga, el defensa central Laurent Blanc se vistió de goleador para recibir de David Trezeguet y enviar al fondo del arco defendido por Chilavert.

Ese tanto condujo a Francia directamente a cuartos de final por la norma entonces en vigor del "Gol de Oro" (victoria automática para el primero en marcar en la prórroga).

"Fue un final feliz para unos octavos de final después de 114 minutos de angustia", explicó Blanc tiempo después a la AFP.

Recientemente otro de los integrantes de aquella selección de Francia, Emmanuel Petit, admitió en declaraciones al diario deportivo francés L'Équipe que ese partido ante Paraguay fue "el más estresante del Mundial" de 1998, ganado por su equipo.

Orlando Gill tiene ahora la difícil misión de emular a Chilavert pero desde sus casi 2 metros de altura amenaza con tapar muchos huecos, como demostró en la tanda de penales que Paraguay ganó a Alemania.

- Ficha técnica del Francia-Paraguay de los octavos de final del Mundial 1998:

El 28 de junio de 1998 en Lens (estadio Félix Bollaert): Francia derrota a Paraguay 1-0 en la prórroga

Gol:

Francia: Blanc (114)

Francia se clasifica a los cuartos de final

Tiempo: bueno, un poco fresco

Terreno de juego: bien

Espectadores: 42.000

Árbitro: Ali Mohamed Bujsaim (UAE)

Amonestaciones:

Paraguay: Chilavert (19), Benítez (24), Enciso (33), Arce (85), A. Rojas (100)

Los equipos:

Francia: Barthez - Thuram, Desailly, Blanc, Lizarazu - Deschamps (cap.), Petit (Boghossian, 70)- Henry (Pires, 65), Djorkaeff, Diomède (Guivarc'h, 77)- Trezeguet

Paraguay: Chilavert (cap.) - Arce, Gamarra, Ayala, Sarabia - Acuña, Benítez, Enciso, Paredes (Caniza, 75) - Cardozo (A. Rojas, 91), Campos (Yegros, 56).

FUENTE: AFP.