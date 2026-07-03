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FUE 2 A 1 con gol de CR7

Portugal eliminó a Croacia del Mundial con polémica en el minuto 102 y se cruza con España en octavos

Portugal lo dio vuelta y vencía 2-1 a Croacia cuando el equipo de Modric lo empató en el minuto 102, aún en el segundo tiempo, pero el gol fue anulado por fuera de juego muy dudoso.

Gol de penal de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal sobre Croacia. Foto: AFP

Gol de penal de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal sobre Croacia. Foto: AFP

Con un gol de Cristiano Ronaldo de penal, en el minuto 67, Portugal inició la remontada que terminó con victoria 2-1 sobre Croacia a los 93, pero que tuvo pasados los 100 minutos de juego un gol de Gvardiol para el empate agónico, que fue finalmente anulado por un fuera de juego dudoso.

El centro de Croacia pegó en la espalda de un jugador de Portugal y derivó para uno de Croacia que estaba adelantado.

La jugada terminó en gol y se venía la prórroga de 30 minutos, pero desde el VAR llamaron al árbitro para revisar la jugada porque al parecer, antes de que la pelota pegara en la espalda de uno de Portugal, había rozado en la cabeza de un croata. Si era así, era un pase que dejaba a su compañero en posición ilegal. Si no tocaba en el croata, el toque en la espalda del portugués habilitaba al rival y era empate.

AFP
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Tras varios minutos, y después de que el árbitro fuera al monitor a ver la jugada y la repitieran varias veces, se anuló el gol por ese supuesto roce en un croata que inhabilitó a su compañero.

Así las cosas, Portugal obtuvo la victoria y en octavos de final se cruza con España, que ya le había ganado de forma cómoda a Austria 3 a 0.

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