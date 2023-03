Fossati pide ser apartada de las investigaciones vinculadas a Astesiano y se certifica por 15 días

En esos audios, se escucha a la fiscal decir lo siguiente.

"Acá el tema es que surgen los nombres de todas las personas que están dirigiendo los organismos que me tienen que investigar. En realidad, quienes tienen que preocuparse por limpiar la situación o tendrían que estar preocupados por los resquicios evidentes que hay en sus instituciones, (por) lo único que se preocupan es por tratar de taparlo”.

En referencia a una persona que no menciona, añade: "Da señales claras en cuanto a que me quiere clavar a mí con los malos resultados de una investigación que no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes, las filtraciones de información son de todos los ministerios, de Presidencia, de Fiscalía".

Y agrega: "Yo ya no estoy para inmolarme a esta altura de la vida, lo mejor es que la cosa quede claro. Esto es una bomba de tiempo, y que quede claro que a nadie le interesa. A los que les interesa, les interesa por otros fines, no por la justicia, les interesa para sacar rédito político. A los otros no les interesa y, entonces, los que eventualmente cometieron errores, pero me tienen que auxiliar, lo que hacen es ensuciarme por atrás".

Esta es la segunda vez que Fossati pide ser apartada del caso. La primera fue en noviembre de 2022 y fue rechazada por Gómez.

LOS CASOS DE FOSSATI.

Fossati investiga la trama de pasaportes falsos, de la que formaba parte Astesiano, quien fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión tras un acuerdo abreviado que incluye una multa de 100 unidades reajustables (lo que al valor actual son 150.225 pesos) y la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cuatro años.

El conocimiento público de audios de Astesiano llevaron a que Fossati cite a varias personas públicas, entre ellas el exfiscal Jorge Díaz, el sindicalista Marcelo Abdala y el secretario personal del presidente Luis Lacalle Pou, Nicolás Martínez.

La semana pasada Fossati citó a declarar al dirigente frenteamplista Gustavo Leal, y le notificó que está siendo indagado por encubrimiento. Ocurre tras la visita que Leal hizo en Barra del Chuí (Brasil) a los padres de Astesiano. Esa investigación está en curso.

Por la trama de pasaportes falsos, un ciudadano ruso, Roman Karpov, fue condenado tras un proceso abreviado. Había sido detenido mientras intentaba obtener un pasaporte con un partida de nacimiento adulterada.

Asimismo, un policía de la zona policial 4 de Montevideo fue condenado también mediante un proceso abreviado porque le había recomendado qué declarar a uno de los hijos de Astesiano, tras un procedimiento con una moto el 13 de julio de 2022.

DENUNCIAS.

La fiscal Fossati presentó denuncias penales contra periodistas, un dirigente político y una abogada.

En las últimas horas se conoció que el periodista Carlos Peláez fue denunciado por difamación e injurias, así como también Alberto Grille, director de Caras y Caretas.

También denunció al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a tres usuarios de Twitter por agravios y difamación, y a la abogada Mayra Álvarez, que había sido acusada de ofrecerle un mejor trato a Astesiano, diciendo ser amiga de Fossati. La fiscal a cargo de este último caso, Cecilia Bonsignore, archivó la causa.