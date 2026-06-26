Fin de semana muy frío, con heladas y lluvias el domingo; el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío el fin de semana, con heladas de madrugada y lluvias el domingo.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con buena presencia de Sol, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El sábado comienza muy frío con algunas heladas y cielo parcialmente nublado. La tarde seguirá fría a fresca con progresivo aumento de nubosidad y humedad, desmejorando en la noche por el norte y litoral.

El domingo tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. La tarde se presentará húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura. Viernes 26 Zona Norte: máxima 16º y mínima 2º Zona Sur: máxima 15º y mínima 2º Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 6º Sábado 27 Zona Norte: máxima 18º y mínima 8º Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º Domingo 28 Zona Norte: máxima 15º y mínima 3º Zona Sur: máxima 14º y mínima 5º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 6º