Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío el fin de semana, con heladas de madrugada y lluvias el domingo.
Fin de semana muy frío, con heladas y lluvias el domingo; el pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío el fin de semana, con heladas de madrugada y lluvias el domingo. El detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta muy fría con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo frío a fresco con buena presencia de Sol, manteniendo bajas temperaturas en la noche.
El sábado comienza muy frío con algunas heladas y cielo parcialmente nublado. La tarde seguirá fría a fresca con progresivo aumento de nubosidad y humedad, desmejorando en la noche por el norte y litoral.
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El domingo tendremos una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando lluvias y lloviznas aisladas. La tarde se presentará húmeda e inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.
Viernes 26
Zona Norte: máxima 16º y mínima 2º
Zona Sur: máxima 15º y mínima 2º
Zona Metropolitana: máxima 13º y mínima 6º
Sábado 27
Zona Norte: máxima 18º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º
Domingo 28
Zona Norte: máxima 15º y mínima 3º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 5º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 6º
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