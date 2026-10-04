El meteorólogo Nubel Cisneros anunció una jornada de domingo con restos de nubosidad, templada a cálida con cielo parcialmente nublado.
Domingo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, según Nubel Cisneros
El meteorólogo indicó que en el área metropolitana la máxima alcanzará los 18° y la mínima descenderá hasta los 9°.
La mañana comienza fresca a templada con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este, en las primeras horas.
La tarde continúa templada a ligeramente cálida con cielo algo a parcialmente nublado.
En la zona norte del país, la temperatura máxima será de 22° y la mínima de 9°.
En el sur y este del territorio, la máxima será de 20° y la mínima de 8°.
En el oeste, la mínima se ubicará en los 8° y la máxima subirá hasta los 22°.
En el área metropolitana la máxima alcanzará los 18° y la mínima descenderá hasta los 9°.
El lunes comienza frío y húmedo con nieblas y neblinas aisladas principalmente en el este y centro.
En la tarde seguirá el tiempo templado a ligeramente cálido con cielo parcialmente nublado, manteniéndose frío en la noche.
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