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PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Domingo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, según Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que en el área metropolitana la máxima alcanzará los 18° y la mínima descenderá hasta los 9°.

NUBLADO-COSTA-ESTE

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció una jornada de domingo con restos de nubosidad, templada a cálida con cielo parcialmente nublado.

La mañana comienza fresca a templada con restos de nubosidad en las fronteras noreste y este, en las primeras horas.

La tarde continúa templada a ligeramente cálida con cielo algo a parcialmente nublado.

En la zona norte del país, la temperatura máxima será de 22° y la mínima de 9°.

En el sur y este del territorio, la máxima será de 20° y la mínima de 8°.

En el oeste, la mínima se ubicará en los 8° y la máxima subirá hasta los 22°.

En el área metropolitana la máxima alcanzará los 18° y la mínima descenderá hasta los 9°.

El lunes comienza frío y húmedo con nieblas y neblinas aisladas principalmente en el este y centro.

En la tarde seguirá el tiempo templado a ligeramente cálido con cielo parcialmente nublado, manteniéndose frío en la noche.

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