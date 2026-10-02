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COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones crecieron 10% interanual en setiembre y a la Unión Europea aumentaron 61% respecto a igual mes de 2025

Los productos más demandados fueron soja, carne bovina, celulosa y productos lácteos. China, Brasil, UE, Estados Unidos y Argentina fueron los principales destinos de los productos uruguayos.

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Las exportaciones uruguayas crecieron un 10% interanual en setiembre, según el informe de comercio exterior del Instituto Uruguay XXI. Las ventas hacia la Unión Europea aumentaron un 61% interanual.

El reporte da cuenta de que el mes pasado alcanzaron 1.398 millones de dólares y con un incremento de 10%, respecto del mismo mes de 2025.

Los productos más demandados fueron soja, carne bovina, celulosa y productos lácteos. De hecho, la soja fue el principal producto exportado en setiembre. Representó el 20% del total y alcanzó ventas por 276 millones de dólares.

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China fue el principal destino del total de las exportaciones. Las ventas se concentraron en soja, carne bovina y celulosa por 410 millones de dólares. Este monto representa un crecimiento interanual de 2%.

Brasil fue el segundo destino con 200 millones de dólares y un crecimiento interanual de 25%. La Unión Europea fue el tercer destino con un total de 184 millones de dólares y un aumento interanual de 61%.

Estados Unidos fue el cuarto lugar con 160 millones de dólares y un crecimiento interanual de 14%. Argentina quedó en quinto lugar con 42 millones de dólares y una disminución interanual 5%.

Otro dato significativo es que las micro, pequeñas y medianas empresas componen gran parte del entramado de las empresas que colocaron sus productos en el exterior.

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