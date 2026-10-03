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    Primera jornada del Patrimonio con gran afluencia de público; el domingo continúan las propuestas

    Uruguay celebra el Día del Patrimonio 2026 bajo la consigna «Raíces Indígenas: pasado, presente y futuro». Accedé a la guía completa de actividades que se realizarán este fin de semana.

    museo acu

    Subrayado recorrió varias propuestas que se realizaron en Montevideo y Canelones por el Día del Patrimonio.

    Pese al clima, el Museo del fútbol fue visitado desde las primeras horas del día, donde se conserva los recuerdos más valiosos de este deporte que ha marcado a varias generaciones y forma parte de la cultura del país.

    El Automóvil club del Uruguay, abrió también las puertas de su museo este fin de semana para el disfrute de quienes elegían en el día de hoy lugares cerrados.

    El museo aeronáutico recibió a ex mecánicos de Pluna, que forman parte del grupo Memorias de Pluna, que contaron a Subrayado la importancia de mantener vivo en la memoria a la empresa y también se refirieron a las tareas que realizaban en el mantenimiento de los aviones.

    El domingo se podrá visitar en el museo el avión de Pluna, a partir de las 11 horas.

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