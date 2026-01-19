Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino

Una mujer de 73 años fue hallada muerta en su casa, ubicada en el centro de la ciudad de Florida , informa el corresponsal de Subrayado Emilio Rodríguez.

La mujer cumplía prisión domiciliaria por haber matado a tiros al perro de su sobrino, tiempo atrás.

Fueron los vecinos quienes al notar su ausencia durante varios días alertaron a la Policía.

Los efectivos lograron entrar a la casa y hallaron el cuerpo de la mujer.

De acuerdo al informe primario del forense, la mujer falleció hace varios días y, en principio, fue por causas naturales.