CIUDAD DE FLORIDA

Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino

La mujer cumplía prisión domiciliaria por haber matado a tiros al perro de su sobrino. Los vecinos notaron su ausencia y avisaron a la Policía. La hallaron muerta en su casa.

Florida-calle-mujer-muerta-casa-enero

Una mujer de 73 años fue hallada muerta en su casa, ubicada en el centro de la ciudad de Florida, informa el corresponsal de Subrayado Emilio Rodríguez.

La mujer cumplía prisión domiciliaria por haber matado a tiros al perro de su sobrino, tiempo atrás.

Fueron los vecinos quienes al notar su ausencia durante varios días alertaron a la Policía.

Los efectivos lograron entrar a la casa y hallaron el cuerpo de la mujer.

De acuerdo al informe primario del forense, la mujer falleció hace varios días y, en principio, fue por causas naturales.

